1月8日早盘收盘博文《3400点之上每一步都需步步为营》中老万提出观点——“短线老万的观点还是在3400点之上的每一步都需步步为营，且行且珍惜。”，昨天大盘在3430点高点受阻于3430-3450点短线区间阻力而回落，已经开启了3400点的攻防战，今天早盘指数在3426点高点回落，3400点的攻防战继续上演，短线操作以3430点为基准暂时获利了结。









老万在今天早盘盘前博文《大盘将继续3400点多空攻防战》中同样明确提出3400点攻防战观点——“短线走势上，昨天大盘的收阳是在盘中一度下跌潜绿之后才形成，这是因为上行至3430点高点后遭遇3430-3450点短线阻力的压制所致，也是3400点守城战的攻防体现，3400点具有牛熊分水岭的重要意义，A股有史以来，3400点就不是一座能够轻易守住的城池，昨天围绕3400点的震荡是意料之中的多空攻防，今天大盘还将继续有多空攻防战，基于3430-3450点阻力，立足短线的朋友可以择机逢高获利了结，待回踩低位继续底部布局绩优股。”，昨天两市走势分化，今天早盘继续分化态势，这也是承压所致，中长线依然看好实现3600点和3800点两个大关目标，短线多几分谨慎，3400点的攻防战还没结束，还需要时间，更为重要的是——3400点攻防战也是检验多头进攻成色的拉锯战，多头能顶得住这次攻防考验，才能真正迎来翘首以待的牛市。







