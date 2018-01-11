在昨天收阳之后，大盘日K线形态已是九连阳，2018年开年起算则是七连阳，上一次大盘能够在开年持续连阳，比七连阳还多的就是1992年，对于大盘在2018年开年后不断刷新连阳纪录的走势，老万已多次表明这是在大盘处于向上趋势时才会出现的情况，只是不同于之前的牛市的是——大盘本次将形成的牛市属于局部牛市，属于白马股和绩优股的局部牛市，老万给予的定义是——新价值牛市，对此老万在近日博文中已多次描述，在2018年和后市中，投资者朋友的决策和布局务必要多遵循价值投资主线，不必刻意追求热炒题材，持有具备价值的绩优股同样能获得稳健且不错的收获。









短线走势上，昨天大盘的收阳是在盘中一度下跌潜绿之后才形成，这是因为上行至3430点高点后遭遇3430-3450点短线阻力的压制所致，也是3400点守城战的攻防体现，3400点具有牛熊分水岭的重要意义，A股有史以来，3400点就不是一座能够轻易守住的城池，昨天围绕3400点的震荡是意料之中的多空攻防，今天大盘还将继续有多空攻防战，基于3430-3450点阻力，立足短线的朋友可以择机逢高获利了结，待回踩低位继续底部布局绩优股。











