1月9日早盘收盘博文《大盘开启3400点守城战》中老万提出观点——“今天早盘指数在3400点上方窄幅震荡，盘中低点3403点，多头支撑在于MA5-3400点区间，上行阻力在于3430-3450点区间，今天早盘的大盘走势开启了3400点的守城战，守住3400点城池才能真正迎来新一轮的牛市。”，今天大盘指数在冲高至3430点高点后回落，一度跌至3400点之下，盘中低点3398点，其后指数反击拉升重上3400点，今天的大盘走势已然验证了老万提出的3400点守城战观点，3400点之上每一步都要步步为营的研判已经显现。









虽今天大盘指数在盘中一度受压而回落下跌，但仍能强势收回再度表明目前大盘已经转多为多头市场，低位的弱势震荡早已在大盘突破MA120半年线和3350点阻力之后结束，只是基于3430-3450点的短线阻力区间的压制，多头主力的进攻还有有所阻滞，要攻克阻力区间的突破还需要做多量能的继续放大支持才可，而不再像上周行情那样趁着酒劲就能轻易突破了MA120半年线和3350点阻力，而且攻克3430-3450点阻力区间的进攻过程必然会伴随着上下起伏和震荡反复。









昨天大盘在窄幅震荡中收得小阳，今天大盘的收阳相对比昨天则更有难度和更为曲折，昨天虽是震荡，但并没有跌落至3400点下方，而今天却跌至3400点之下，这是因为大盘越往上所遇到的阻力越大，另外，今天两市出现一个隐忧，那就是两市不单是个股的分化，而且两市四大指数也在分化，上证综指仍在收阳，而深市的深成指在涨跌之间焦灼拉锯，最终还是收得小阴十字星，中小板指阴绿小跌，创业板指则是大跌走势，几乎是一阴吞四阳，这种现象充分体现了一首宋代民谣所描述的意境——“月子弯弯照九州，几家欢乐几家愁。几家夫妇同罗帐，几个飘零在外头”，今天沪市和深市的涨跌分化已经再度表明新价值牛市是属于局部牛市，不是普涨牛市，能够畅享新价值牛市春风的还是具有价值的个股，而不是所有个股。















