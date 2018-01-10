今天早盘大盘继续红盘前行，而且依旧是每天创得高点，并且收复了2017年11月23日黑周四的失地，说明目前多头主力士气正旺，今天再收阳则是九连阳了，再用一个术语去形容则是九子连环，这个词估计喜欢打麻将的投资者朋友会较为熟悉，九子连环也是寓意生肖龙，因为传说龙生九子，所以九子连环也有望子成龙的美好祝愿，老万所研判的新价值牛市不仅仅是美好祝愿，也将心想事成而成为大盘的运行事实。









说到新价值牛市，老万需要再度强调的是价值导向，业绩为先的原则，也就是说，新价值牛市是属于具有业绩和基本面支撑的绩优股的牛市，对业绩不好、基本面较差的个股来说则得不到新价值牛市的宠幸，换言之，新价值牛市是局部牛市，并不是普涨牛市，大盘这波跨年度的连阳进攻就能看出此点，白马股、绩优股一路高歌猛进，地产板块创波段新高、煤炭板块创波段新高、石油板块创波段新高，酿酒板块更是创历史新高，而很多盘子较小的中小创却仍旧是跌宕起伏，甚至有些逆势下跌，今天早盘两市四大指数的涨跌分化和两市个股的涨跌分化再度表明局部行情的特点，所以，朋友们一定要及时清晰目前行情和未来行情的本质，这波新价值牛市不是随便买哪只哪只都能涨，而是金子才会发光，有价值的股票才会有牛市的光环，只要买进参加就能赚钱的“大锅饭牛市”已然不会再有。









如果投资者朋友觉得选绩优股太难了，不知道怎么下手，那么，只要在MSCI概念股里面寻找便可大大缩小选择的范围，MSCI概念股的共同特征就是低估值、大市值，业绩有保障，基本面良好，目前MSCI概念股有252只，相对比两市几千只个股去筛选，可以方便的去选择，总而言之，在2018年行情要赚钱，要在未来行情也能赚钱，还是要遵循价值导向，业绩为先的投资主线。



















