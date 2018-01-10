昨天大盘在窄幅震荡中收得小阳，使得大盘日K线形态确立了八连阳，俨然是八星报喜的好兆头，老万近日多次在博文中提示朋友们，日K线的七连阳往往都是出现在大盘趋势向好的时候，八连阳更是如此，本次大盘跨年度确立了八连阳，单2018年计算已是开年六连阳，上一次有开年就能形成六连阳的走势是在1992年，对于很多投资者而言并未经历过1992年的行情，当时是人山人海、个个前胸贴后背地排队买股票，真真正正地买可以拿在手里，存在家里暗格里的纸质股票。









对于这样的历史，虽然只是过去了26年，但是A股市场已然有了翻天覆地的变化，当年也是A股市场第一次创造了造福传奇，当年的上海老八股和深圳老五股在今天也鲜有听人提起，现在虽然没有当年那样的疯狂，但是在2018年的今天依然不乏良好的赚钱机会，共同点就是蓝筹股的投资机会，当年能够上市的都是企业之中的佼佼者，在2017年刮起的白马股行情之风中持续上涨的个股同样是目前各个行业的佼佼者，时过境迁，但回归到价值本身这个却有着异曲同工之妙。









20多年以来，A股市场经过了牛熊切换的起起落落，很多投资者对投资权重蓝筹并不以为然，因为在很长一段时期内，权重蓝筹股是蜗牛股的代号，涨得慢，见效慢，投资蓝筹股简直就是浪费时间，但是在2017年开始权重蓝筹真真正正体现了白马股的白马特色，百马奔腾，快马加鞭式的上涨。









2017年5月23日早盘收盘博文《新华保险再创新高有何深意》中老万研判——“在中国平安和新华保险这样的保险龙头连连新高之余，同样是权重蓝筹，来自酿酒板块的超级龙头贵州茅台更是录得了450元历史新高，银行板块的龙头个股也是连连走高，老万认为，这类超级权重的持续走高具有一层深意，那就是——A股市场也在逐步缔造具有投资价值的白马股标杆，而不是仅仅围绕热点炒作和题材炒作，让市场逐步回归投资的本质——价值投资，也就是说，那些基本面有保证，业绩有保障的个股将逐步成为A股市场投资者所重点关注的投资方向，这也是A股市场未来发展的健康方向。”，老万在2017年5月23日就已经明确提出A股市场将逐步缔造具有投资价值的白马股标杆的观点，大盘用运行事实应验了老万的判断，2017年保险和酿酒两大板块带动了一轮白马股行情，2018年开年行情依然延续白马股行情主线，昨天酿酒板块龙头贵州茅台创的历史新高779元，比2017年5月23日的450元，上涨了329元，但是白马股的价值投资主线还未结束，老万认为，白马股行情仍是2018年投资主题，如果朋友们想在2018年赚钱同样是要布局具有业绩支撑的白马股，而且在未来数年，白马股依然是值得长期跟进的投资方向。



























