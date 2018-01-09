1月8日早盘收盘博文《3400点之上每一步都需步步为营》中老万提出观点——“话说回来，这么无畏地上涨能够持续吗？2015年大牛市大盘是有过这种无畏冲锋的连续逼空，那是因为当时具备了充分的做多资金的支持，场外的资金都是上赶子往场内投，生怕进场晚了就分不到好果子吃，但是此一时彼一时，此时是2018年，市场资金已然不具备2015年那时的疯狂，且不说杠杆资金没有2015年的疯狂，即便是正常不通过杠杆放大的资金也没有2015年雄厚，也就是说，现在多头主力混不吝地逼空拉升是缺乏做多基础支撑的，更类似是吃了亢奋剂而劲儿十足，只是看上去龙精虎猛而已，所以，短线老万的观点还是在3400点之上的每一步都需步步为营，且行且珍惜。”在逼空七连阳之后，今天大盘终究是出现了高位滞涨的情况，显然老万一再提示的3400点之上每一步都要步步为营的观点得到了验证，所谓“事缓则圆，事急则乱”，目前市场已经不具备2015年大牛市的疯狂逼空基础，循序渐进的进攻方式反而适应当先的市场状况，在缺乏进攻根基的情况下持续逼空反而容易透支做多动能而使得攻势更快止步，七连阳逼空之后适当的回踩和休整是目前最急需的动作，停一停，歇一歇再进攻才更有动力。









虽然今天大盘没有在七连阳基础之上继续大涨收阳，而是在窄幅震荡之中收得小阳，但是已经是难得的八连阳，已然是市场趋势向上时才会出现的运行走势，老万认为，大盘无畏的八连阳走势释放了新牛市的信号，一波以3254点位起点的价值牛市，以白马股为主线的新价值牛市。









既然大盘新牛市可期，那么，我们就不没必要还去刻意追求既要收阳又要大涨，更重要的是大盘能更加稳健地前行，就好比今天再创新高的酿酒板块也不是一味地冲锋冒进，从2017年12月8日开始，酿酒板块的走势便是震荡上行模式，涨一涨就回踩夯实，夯实之后再进攻，看上去虽然不怎么快速，攻势也并不怎么精彩纷呈，然而慢工出细活之中还是在今天创得历史新高3049点，再度体现了市场对白马股的青睐程度。









今天盘面情况就犹如诗句“千里莺啼绿映红，水村山郭酒旗风”的描述，丛丛绿树映着簇簇红花，绿比红多，最为耀眼的还是那些迎风招展的酒旗，呈现二八涨跌分化，个股跌多涨少，领涨的是今天创得历史新高的酿酒板块，今天的涨跌分化已然显露了3400点上方阻力，短线强阻力致使了个股涨跌分化，也导致了投资者清晰产生分歧，在中长线乐观看多的情况下，投资者朋友所要做的还是具体布局上的选择，仍旧是要选择价值导向，业绩为先的布局主线。































