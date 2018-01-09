今天早盘盘前博文《守住3400点才能迎来新牛市》中老万提出观点——“经过跨年度的七连阳进攻，大盘指数从兵临3400点城下，到站上了3400点城池，表明多头主力大军在2018年攻城略地的征途又前进了一步，但3400点在攻下来之后能否顺利企稳并守住才是本月行情的重中之重，先不说几年前的A股历史走势，记忆犹新还放着光的2017年11月14日3450点波段顶部的形成已然告诉我们3400点不是一个简单的问题，要守住3400点并且冲过3500点才能真真正正迎来新牛市”，今天早盘指数在3400点上方窄幅震荡，盘中低点3403点，多头支撑在于MA5-3400点区间，上行阻力在于3430-3450点区间，今天早盘的大盘走势开启了3400点的守城战，守住3400点城池才能真正迎来新一轮的牛市。









权重板块走势方面，今天早盘酿酒继续耍醉拳，酿酒龙头贵州茅台再创新高779元，已相当接近800元大关，2018年市场仍将2017年刮起来的价值导向之风进行到底，2018年开年以来强劲冲锋的大地产在早盘则是有所回踩休整，加上煤炭和有色等大资源板块的休整，以致于今天早盘指数没有延续近几日的强攻，说明大盘也是时候该歇歇，稳稳进攻阵脚了，持续的逼空不是仅仅靠亢奋就可以，说到底还是要烧钱的，正常的休整，确认企稳在3400点才能让下一步的进攻更稳健和持久，而不是像3450点那样，冲没几天就歇菜了。



















