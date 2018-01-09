2017年11月14日大盘在3450点确认波段见顶，继而开始了震荡探底之路，直至2017年12月6日3254点止跌，但是止跌并没有就雄起反击，而是又在低位持续磨底，在2017年12月18日又一次在3254点低点确认见底，3254点的共振同样没有激发起立刻的反击动作，而是延续震荡蓄力的走势，到了2018年，合适的时间做了合适的事情，1月2日开门红突破了MA120半年线压制阻力和磨底震荡箱体，紧接着连续上攻，截止昨天确立了跨年度的七连阳，以2018年交易日起算则是重演了开年五连阳攻势，上一次大盘的开年五连阳在2006年1月4日-1月10日。









比起2006年的开年五连阳，2018年这个五连阳更强势的是确立了跨年度七连阳，但是2006年并没有跨年度的七连阳，此外，大盘日K线七连阳也并不是常有的走势，2014年大盘启动牛市进攻时有过七连阳和比七连阳更多的连阳，2015年牛市提速进攻期也有过，再往前就是2006年的牛市启动时期和2007年大牛市提速进攻期出现过七连阳，历史总会重演，通过这么数数比对都能看出七连阳在目前的A股历史中往往都是在牛市的不同时期内才会出现，因此，足以看出本次大盘形成的七连阳具有怎样的重要意义，对于后市行情我们没理由不看好，更没理由害怕！









然而，老万仍需要提醒的是3400点阵地的关键战略意义，老万在2017年11月14日收盘博文《3400点之上必然多曲折》中已明确提出观点——“从A股历史的走势中已经清晰反映一个规律，那就是——3400点之上的走势都是相当的纠结和曲折，多头大军的铁骑没办法一蹴而就攻克，但是一旦完成了对3400点的攻克，也就是说上到3500点大关之上，那么，大盘的进攻将进入提速期，因此，朋友们要有足够的耐心去应对3400点阵地上的拉锯战。”，经过跨年度的七连阳进攻，大盘指数从兵临3400点城下，到站上了3400点城池，表明多头主力大军在2018年攻城略地的征途又前进了一步，但3400点在攻下来之后能否顺利企稳并守住才是本月行情的重中之重，先不说几年前的A股历史走势，记忆犹新还放着光的2017年11月14日3450点波段顶部的形成已然告诉我们3400点不是一个简单的问题，要守住3400点并且冲过3500点才能真真正正迎来新牛市，2009年的底部修复攻势止步在3478点，多头主力是攻下了3400点城池，但是并没能在3400点之上走多远，甚至连3500点的样子都没有看到就见顶而引发一轮横跨几年的下跌行情，所以，即便是大盘现在已经站上了3400点，仍不可冲昏头脑，正是因为现在大盘重回3400点，更要每一步都更加谨慎去对待。























