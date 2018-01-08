2016年1月27日大盘形成2015年5178点顶部的杀跌底部2638点，2016年2月29日再度触及2638点形成共振，2016年3月1日-3月9日底部七连阳，2016年3月11日-3月21日再度形成七连阳，这两个七连阳之后，大盘在2016年余下交易日没有再形成七连阳，2017年也没有，在今天收阳之后，2018年开年大盘就重现了七连阳，几乎是在差不多两年之后才重现七连阳，除了都是七连阳之外，另一个共同点就是2017年12月大盘也曾分别在2017年12月6日和12月18日在3254点波段底部形成共振。









大盘在时隔将近两年之后重现七连阳具有何种深意？老万认为大盘重现七连阳是新一轮行情启动的确立标志，因为往往是在行情趋势向上时才会有出现七连阳，这是A股市场的运行规律，2638点是2015年5178点顶部的杀跌底部，同样是2017年3450点波段顶部的起涨底部，而3254点是2017年3450点顶部的杀跌底部，同样会成为大盘新一轮攻势行情的起涨底部，有这些机缘巧合的共振，老万乐观看多2018年大盘完成3600点和3800点两个大关目标。









看好后期行情之余，老万还是要不胜其烦地提示短线的逼空风险，大盘重现七连阳固然可喜可贺，但这样的逼空进攻如果缺乏应有的回踩夯实将隐藏更多且更大的爆破风险，因此，短线走势上仍不可因为七连阳就掉以轻心，可以自信乐观却不能失去对市场应有的敬畏之心，乐观前行，谨慎待之。











