今天早盘大盘在煤炭和大地产两大权重蓝筹板块的助推之下再上3400点，并且吃掉了上周五的3402点高点而再创新高，多头主力大有铁了心要确立七连阳的意思，有点混不吝的劲儿，越是别人认为这么逼空上涨该回踩歇歇脚的时候，多头却越涨得起劲，完全一副“别人笑我太疯癫，我笑他人看不穿”的姿态，就是要向上冲，谁也拦不住。









话说回来，这么无畏地上涨能够持续吗？2015年大牛市大盘是有过这种无畏冲锋的连续逼空，那是因为当时具备了充分的做多资金的支持，场外的资金都是上赶子往场内投，生怕进场晚了就分不到好果子吃，但是此一时彼一时，此时是2018年，市场资金已然不具备2015年那时的疯狂，且不说杠杆资金没有2015年的疯狂，即便是正常不通过杠杆放大的资金也没有2015年雄厚，也就是说，现在多头主力混不吝地逼空拉升是缺乏做多基础支撑的，更类似是吃了亢奋剂而劲儿十足，只是看上去龙精虎猛而已，所以，短线老万的观点还是在3400点之上的每一步都需步步为营，且行且珍惜。









还是要再特别强调，老万提示短线要谨慎并非看空行情，老万依然乐观看好2018年大盘完成3600点和3800点两个大关目标位，但是短线确实也要好好地谨慎一把，冲上3400点不难，守住3400点才是考验，2017年11月6日-11月13日的六连阳中后面的四连阳都是在3400点上冲锋，但是2017年11月14日就止步3450点而形成波段顶部，这种走势已经很直白的告诉我们——不管在3400点上如何蹦跶，要确认企稳守得住才是王道，而且3400点上方在历年来都是牛熊分水岭，并不是那么容易就搞点，搞得的两次就是2007年和2015年的大牛市，因此，本周大盘将继续检验多头的进攻成色——能否守得住3400点。



















