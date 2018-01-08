除了休市的1月1日元旦，上周大盘开了2018年行情的一个好头，以四连阳之势突破了MA120半年线阻力和3350点阻力，更是重回3400点，周中高点3402点，周涨幅2.56%，上一次在开年行情能形成四连阳的还要追溯到2006年1月4日-1月10日的跨周五连阳，也就是说，上周大盘的开年四连阳是在时隔11年之后，整整比十年还多一年，今天大盘再度收阳则完美重演了开局五连阳。









2006年1月4日开盘点数1163点，2018年1月2日开盘点位3314点，单纯以开盘点位来计算，上涨185%，这样粗暴统计的话，十年来的涨幅确实磕碜了些，但是积极的正是开局的四连阳所带来的期望值，2006年是2007年大牛市的铺垫期，从2006年开盘的1163点到2007年10月16日的6124点，上涨了426%，老万也希望2018年开年重演四连阳美好开头之后能够成为新一轮大牛市的铺垫期。









对于2018年单年的行情，老万研判的中期目标在于3600点和3800点两个整数大关，短线来说，上周五大盘重回3400点后在3402点高点就宣告回落，初步显示了企稳在3400点阵地之上的难度，在跨年的六连阳之后，大盘徒增了变盘回调的风险，毕竟从2017年5月11日3016点波段底部确立以来，大盘的最大连阳数仍保留在六连阳，而且上一次六连阳偏偏是2017年11月14日3450点波段顶部确立之前的11月6日-11月13日形成，这种运行规律也增加了今天变盘的隐忧。



