在五连阳之后，今天大盘继续收阳确立了逼空六连阳，这是2017年5月11日3016点波段底部形成之后的第二次六连阳，第一次是2017年11月6日-11月13日六连阳，如果不算2017年12月28日-12月29日的两连阳，大盘在2018年开市之后已经是四连阳，上一次有这样的开局表现还要追溯到2006年，2006年1月4日-1月10日大盘形成了开局五连阳，众所周知2006年正是2007年大牛市的起点，2018年的中长线远景同样配得上更高的期待。









短线运行上，我们仍要清晰明白六连阳逼空的风险所在，而不能一叶障目不见泰山，上一次2017年11月6日-11月13日六连阳形成后的次交易日2017年11月14日大盘在冲高至3450点后波段见顶，今天大盘指数已经重回3400点，多头主力仅仅用本周四个交易日就突破了2017年12月整月的震荡箱体和MA120半年线压制阻力，更是冲上了3400点之上，但是江山易打不易守，今天指数在冲上3400点后就立马回落已然表明了此点，冲上3400点又能守得住才是王道。









正如老万在1月4日早盘盘前博文《2018年大盘能涨到怎样的高度》中研判的观点——“2017年11月14日大盘在3450点波段见顶而引发一轮下跌，直至3254点才止跌企稳并开启修复性进攻，而现在，大盘的修复性进攻再度兵临3400点城下，冲进城池不难，冲进去又能攻下，攻下又能守住才是难上加难之事，这也是检验大盘牛熊与否的标准，是真牛就必然会攻克3400点并守得住，即便是慢牛也只是过程跌跌撞撞而已，始终还是能够攻下且守住，但如果是假牛真熊，那么，必然是冲不上去，或是冲上去，凳子没坐暖就歇菜了，换言之，本周乃至本月是检验大盘牛熊成色的关键时间窗口。”，本周行情已经结束，本周是2007年大牛市之后表现最好的开局交易周，如此惊艳的表现也是值得我们看好2018年行情的原因之一，不过话说回来，老万依然对于3400点心存敬畏，今天大盘虽冲上了3400点，但是一碰就回落更是暴露了变盘征兆，因此，在3400点多些谨慎态度并非坏事。















