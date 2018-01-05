今天早盘盘前博文《今天会否上演变盘黑周五》中老万提出观点——“在五连阳逼空之后，大盘已经显露了高位回调的风险，技术层面是因为3400点强阻力的压制，交投层面是投资者的抛售，3450点见顶下跌所形成的套牢盘在五连阳中得到了释放的机会，虽然未必是全然解套，但是能挽回一部分甚至大部分仓位，也会导致出局盘的大量出现，特别是一些在2017年12月磨底建仓的获利盘更是会在五连阳后逢高出货，这些因素也会导致今天大盘的高位回调的出现，尽管未必会酿成变脸砸盘的黑周五，却依然需要注意高位风险。”，今天早盘大盘在惯性冲至3392点高点后承压盘中一度出现了回落翻绿，虽然没有大跌，但是已然显示了高位逼空的风险信号，3400点的进攻需要回踩夯实进攻基础，适当的回踩休整将更有利于进攻。









权重蓝筹走势方面，今天早盘大金融的银行和保险涨跌分化，保险更是连续回调下探，大消费的酿酒再创新高2932点后高位回落，昨天气势如虹的石油同样是高位回踩，倒是大地产依然高举高打，大有要突破2017年9月19日1854点高点的迹象，1850点一线是地产板块2016年以来四个波段的进攻高位，四个进攻波段都止步于此，因此，大地产能否突破1850点压力线还要进一步观察。









无论是在2018年开市后就连续进攻的大权重，还是连续逼空的大盘指数，短线的走势都到了十字路口，都急需回踩夯实，故此，在短线而言，老万仍需要及时提示朋友们注意风险，而中长线而言，老万乐观且坚定地看好大盘指数完成3600点和3800点两个大关目标。



















