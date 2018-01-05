2018年行情开启以来，以三连阳的红三兵形态突破了2017年12月的震荡箱体，并收复了MA120半年线和MA60之地，更为重要的是宣告多头主力打响了春季攻势之战，与2017年12月28日-12月29日的两连阳确立了五连阳，让2018年行情充满了期待和看点，老万坚定看好2018年完成3600点和3800点两个整数大关的中长期目标。









短线来看，老万则需要先提示风险，提示风险的原因是五连阳的逼空进攻已经兵临3400点城下，昨天指数盘中高点3392点，离3400点仅有8点，看似一张窗户纸的距离，一捅就破，但事实上3400点并不是窗户纸，也并非不堪一击的纸老虎，3400点反倒是韧性十足的铜墙铁壁，犹如武侠小说里描述的少林十八铜人阵一般，自认为学成要下山就必须闯阵成功，多头主力要再造牛市，就必须成功闯过3400点这道关。









2017年10月多头主力几度闯关3400点都没有成功，10月9日当天指数上穿3400点至3410点高点，可惜凳子没坐暖，当天就失守；10月26日-10月27日也是冲上了3400点上方，同样是不久就失守，几度冲关都是冲上去就下来了，即便是2017年11月14日冲到了3450点，然而却成了波段顶部并引发了一轮下跌，历史上大盘指数同样在3400点阵地上吃了很多苦头，唯一两次冲上去还能企稳且继续冲锋陷阵的都造就了大牛市，那就是2007年和2015年两个大牛市，后市大盘能否再造一次牛市或慢牛市，那么，成功闯过3400点这道关仍是最大的前提。









在五连阳逼空之后，大盘已经显露了高位回调的风险，技术层面是因为3400点强阻力的压制，交投层面是投资者的抛售，3450点见顶下跌所形成的套牢盘在五连阳中得到了释放的机会，虽然未必是全然解套，但是能挽回一部分甚至大部分仓位，也会导致出局盘的大量出现，特别是一些在2017年12月磨底建仓的获利盘更是会在五连阳后逢高出货，这些因素也会导致今天大盘的高位回调的出现，尽管未必会酿成变脸砸盘的黑周五，却依然需要注意高位风险。























