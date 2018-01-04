相对比前两日的进攻，今天大盘的攻势明显有些吃力现象，盘中指数更是一度下跌潜绿，这是因为目前的大盘点位已经相当接近3400点整数大关，3400点具有短线强阻力，因此，多头主力在冲击3400点大关时必然会有更多的震荡和曲折情况的出现，目前大盘需要进一步确认企稳在MA60之上，这是冲击3400点之前的关键，必须再度提示朋友们，3400点的进攻并不难一蹴而就，必会伴随着上下起伏，因此，在乐观看好大盘的春季攻势之余，仍不可少了应有的谨慎态度，截至今天，大盘已经形成了五连阳，这个逼空五连阳潜藏着逼出变盘风险的变数，午盘指数在冲高后的回落走势已经释放了逼空风险信号。









权重蓝筹走势方面，今天大权重板块的走势再度显露了涨跌分化的状况，大地产在昨天创得1800点新高后在今天早盘有所休整，大金融的银行也是回踩状态，保险板块更是处于接连震荡下行需求支撑之中，今天表现强势的权重板块是酿酒和石油，全天呈现喝酒加油的进攻态势，酿酒再创新高2916点，石油则是从2017年12月18日开始就震荡上攻，今天更是暴涨录得长阳且创得新高974点，上一次石油板块有如此强劲的长阳拉升还要追溯到2015年7月份，今天石油板块的井喷式单日上涨来得过于突然，反而更应当引起注意，因为石油板块的长阳大涨并没有大盘的大涨所匹配。









昨天收盘博文《3400点是大盘牛熊市分界点》中老万研判——“昨天大盘的开门红的意义在于突破MA120阻力和震荡箱体，今天大盘的续攻红周三的意义在于突破3350点和MA60，明天周四则具有更为重要的意义，因为明天大盘是确认能否企稳在MA60之上而延续对3400点整数关口的冲击动作，同时，3400点的阻力压制也将在明天更为浅白的体现，今天大盘在3379点的回落已经露出端倪，大盘的修复性小牛市依然在路上，只是我们不能在势头稍有转好时就尾巴翘起来而忘乎所以”，今天尾盘指数在上冲至3392点高点后的快速回落已然体现了3400点的压制力，作为牛熊分水岭意义的3400点，并不是三两天的进攻就可以拿下，如果可以，牛市也来得太简单了，显然不会如此，因此，在指数已经兵临3400点城下之时，还是要多几分应有的谨慎态度，手中获利仓位适当逢高落袋为安。



















