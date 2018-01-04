2018年大盘开门红，昨天延续开门红势头连阳，给2018年行情开了一个良好开端，现在估计很多投资者朋友最为关心的一个焦点问题是2018年大盘究竟能上涨到怎样的高度？老万认为，2018年大盘将完成的两个关键上涨目标是3600点和3800点，这是老万测算的可以实现的两个目标位，更高的目标是重回2015年的牛市高位，只是这个更高的目标的实现需要的周期并非在2018年就能完成。









老万看好2018年大盘实现3600点和3800点两个目标，但是路是一步步走出来的，饭是一口一口吃的，大盘要向3600点和3800点迈进，就先要解决当下市场存在的问题。经历了2017年12月几乎一整个月的箱体震荡行情的持续磨底，奠定了大盘2018年春季攻势的进攻基础，开门的两连阳正是在这样的基础下形成，然而在两连阳之后，大盘向上的进攻首当其冲面临的是3400点整数关口的强压力，朋友们不要小看3400点，A股自诞生以来，能站上3400点不掉下来的都造就了大牛市，冲上去没多久就掉下来的则会引发一轮周期性的下跌。









正如老万在2017年11月8日早盘盘中博文《告诉你牛市王者归来的真相》中提出的观点——“当下大盘指数已经到了3400点区域，老万在这里需要提醒大家的是——3400点必将要经历迂回的持久战才能确认攻克，为什么老万这么认为？如果你是有10年股龄的老股民，而且如果你够细心，你会发现目前大盘所处的3400点上下位置在这十年以来就是一道不是那么容易搞定的坎儿。”，2017年11月14日大盘在3450点波段见顶而引发一轮下跌，直至3254点才止跌企稳并开启修复性进攻，而现在，大盘的修复性进攻再度兵临3400点城下，冲进城池不难，冲进去又能攻下，攻下又能守住才是难上加难之事，这也是检验大盘牛熊与否的标准，是真牛就必然会攻克3400点并受得住，即便是慢牛也只是过程跌跌撞撞而已，始终还是能够攻下且守住，但如果是假牛真熊，那么，必然是冲不上去，或是冲上去，凳子没坐暖就歇菜了，换言之，本周乃至本月是检验大盘牛熊成色的关键时间窗口。



























