2017年11月14日在3450点波段见顶下跌以来，大盘持续在3400点以下甚至是3300点以下震荡，昨天上演了2018年开门红，今天大盘延续开门红的良好进攻势头向上冲击，冲上了3350点阻力和MA60上方，并且启动了3400点阵地的收复性冲击，盘中高点3379点稍有回落，但在量能持续保持在2000亿上方的积极因素之下，收复3400点只是时间问题，只是基于3400点的重要战略意义，3400点阵地上下的多空争夺将更为激烈。









老万在2017年11月22日早盘盘前博文《揭秘A股市场牛市密码》中研判——“自A股开市以来，真正在3400点之上的时间并不多，2007年大牛市在3400点之上并冲到了6124点高点，2009年修复小牛市到了3478点就歇菜了，2015年第二大牛市在3400点上方并冲到了5178点高点，2015年四季度小修复波段到了3684点，接下来就是2017年3016点启动的修复行情，到了10月份重回3400点，到了11月14日3450点受阻下跌，这些点数统计就可以看出大盘指数在3400点之上的时间并不多，但只要真正征服3400点的都能启动一波牛市行情。”，A股的历史运行规律已向我们证明了3400点的重要战略意义，一般来说都认为MA250年线是牛熊分界线，而在老万看来，相对于上证综指来说，3400点一线恰恰是更为适合的牛熊分界线，更进一步说，3400点是牛熊市的分界点。









昨天大盘的开门红的意义在于突破MA120阻力和震荡箱体，今天大盘的续攻红周三的意义在于突破3350点和MA60，明天周四则具有更为重要的意义，因为明天大盘是确认能否企稳在MA60之上而延续对3400点整数关口的冲击动作，同时，3400点的阻力压制也将在明天更为浅白的体现，今天大盘在3379点的回落已经露出端倪，大盘的修复性小牛市依然在路上，只是我们不能在势头稍有转好时就尾巴翘起来而忘乎所以，正如老万在博客首页中分享的一段提示话语——“在金融市场搏杀，务必做到胜不骄败不馁，永远都要有一颗敬畏市场的心，得其所利，必虑其所害；乐其所成，必顾其所败，务必注意适可而止，尽量做到见好就收。”，无论怎样的行情都不能丧失敬畏市场的心，大盘日K线已经四连阳，连续的逼空也会潜伏着变盘下跌的风险，而且在3400点重压阻力的影响下，大盘在本周再来一次牛回头的砸盘也并非不可，今天大地产的冲高回落已然释放了大盘在进攻过程中的变盘隐忧。















