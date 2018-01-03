今天两市唯一上市的新股是N火炬，这个股票名字确实很应景，大盘今天早盘延续昨天开门红的进攻，指数冲上了3350点阻力上方，这是大盘即将转多的信号，多头主力宣告正式点燃2018年春季攻势的火炬，虽然历史上的“火炬行动”是二战时期的一次具有侵略性质的军事活动，但是在今天A股，多头主力点燃的进攻火炬却是要收复失地的正义行动。









正如今天早盘盘前博文《攻克3350点是大盘转多关键》中老万提出的观点——“技术走势上看，昨天的开门红大涨几乎收复了2017年11月24日震荡下行之后形成的跌幅，说到2017年11月24日必然会想起2017年11月23日黑周四暴跌，这个黑周四暴跌是在3450点下跌后的第一个三连阳确立后次日酿成，今天则是3450点之后的第二个三连阳，前者是终止三连阳的暴跌，基于此，今天的行情仍具有心理层面上的恐惧情绪，会影响今天大盘的冲锋并导致盘中的回落走势，所幸此一时彼一时，彼一时酿成暴跌，此一时则要启动收复11月23日暴跌失地的进攻，也就是收复3400点失地。”，今天早盘指数高点3378点，这个点位已经表明多头主力已经在冲击收复3400点失地，也标志着大盘在收复3400点之余将向3450点高点进军，在这里，老万需要提醒朋友们的是——3400点是一个多曲折多磨难的整数关口阵地，收复期间必然会受阻而冲高回落，要收复3400点必然会耗费更多的做多量能，这就需要量能持续保持在2000亿级别以上才能完成。









今天早盘大盘延续开门红的进攻得益于大权重的续攻，尤其是在今天早盘突破2017年11月29日1772点高点的大地产板块可谓是气势如虹，大金融方面最有激动人心的是——券商板块真的在咸鱼翻身，2017年12月28日形成1295点底部后四连阳进攻，一定程度上助攻了大盘指数近日的进攻，虽然今天早盘保险、酿酒、有色、煤炭等权重走势并不抢眼，但是大地产在早盘创得新高1800点的进攻已有了较好的引领带动作用，只是正因为保险酿酒有色煤炭等权重板块的分化表现致使今天早盘指数在接近3400点整数关口时出现了回落状况，而不是一鼓作气完成3400点的收复，对此，我们不能过分苛求，既然多头主力已经启动了转多的进攻，那么，即便晚些时日收复3400点也并非不痛苦之事，反而一次性逼空收复会留下变盘释放风险的隐患，而稳扎稳打地反而更有益于春季攻势的持续性。

























