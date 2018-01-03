昨天大盘演绎大涨开门红剧情，日K线形成了2017年11月14日3450点波段高点之后的第二个三连阳，显露了多头主力启动新年红包行情的雄心，昨天盘中指数高点3349点，收盘报收3348点，高点和收盘点位都在MA120之上，但又在3350点阻力之下，老万认为，突破3350点是大盘确认转多的关键，今天多头主力的首要任务便是完成攻克3350点阻力。









技术走势上看，昨天的开门红大涨几乎收复了2017年11月24日震荡下行之后形成的跌幅，说到2017年11月24日必然会想起2017年11月23日黑周四暴跌，这个黑周四暴跌是在3450点下跌后的第一个三连阳确立后次日酿成，今天则是3450点之后的第二个三连阳，前者是终止三连阳的暴跌，基于此，今天的行情仍具有心理层面上的恐惧情绪，会影响今天大盘的冲锋并导致盘中的回落走势，所幸此一时彼一时，彼一时酿成暴跌，此一时则要启动收复11月23日暴跌失地的进攻，也就是收复3400点失地。



























