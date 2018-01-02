2018年第一个交易日没有让历年来开门红的规律落空，在地产、石油等大权重的引领之下大涨收阳，盘中指数高点3347点，接近3350点阻力，虽尚未突破3350点阻力，但突破了MA120半年线且初步突破了震荡箱体上沿线，释放了重磅的进攻转多信号，一旦本周确认企稳在半年线之上并攻克3350点阻力，那么，大盘将宣告正式摆脱磨底颓势而转多，换言之，在2018年新年新气象之下，多头主力的重任将转化为攻克3350点阻力，今天量能再度放到至2000亿级别上方，这是大盘转多的起步价，也是多头延续进攻突破3350点阻力的保障。









今天大盘演绎2018年开门红剧情固然开心，但对很多持有弱势中小创的投资者朋友而言却未必能够真正笑得出来，因为在今天大盘强劲冲锋时，中小创并未有同样幅度的进攻，二类涨跌仍有分化现象，台上担纲主角唱大戏的还是白马股们，中小创只能是充当绿叶作用的配角，可见，2017年的白马股剧情延续到了2018年，拉开了白马股续集的篇章，对此，老万认为，在2018年的布局主线中要顺势而为，骑马快跑，布局白马股路线，特别是MSCI概念的相关白马股可以多多关注。



















