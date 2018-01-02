今天早盘大权重强劲进攻，大金融集体进攻，银行大涨，保险小幅上攻，就连近期持续震荡探底的券商也咸鱼翻身，大金融的表现提振了大盘的上涨，指数冲上MA120半年线之上，在接近3350点阻力位的高点有所回落，确认攻克半年线和3350点阻力是大盘突破目前震荡箱体并且反转转多的关键，需要强调的是——大盘的突破攻势仍需要量能的放大配合，量能反复则短线指数仍有冲高回落风险。









除了大金融的集体上攻之外，今天早盘大地产的进攻显得更加耀眼，并且突破了11月29日的1772点高点创得新高1780点，大地产的进攻强度甚至强于2017年12月29日，这是老万始料未及的，毕竟地产板块在2017年9月19日1854点高点滑落之后就陷入震荡箱体之中，截止目前还没有确认企稳在1750点，在今天早盘上冲到1780点后有所回落，说明地产板块和大盘指数同样面临着突破箱体的阻力压制。









对比大盘指数的强势拉升，今天早盘深市的三大指数就没有这么好的待遇，深成指、中小板指和创业板指都是小打小闹地小涨，创业板更是在盘中一度翻绿下潜，再度突出了市场的二八分化，白马股万马奔腾，中小创却在后头拍马都追不上，这种二八分化也预示着2018年的行情仍将是主打基本面的业绩牌，朋友们还是要着重关注具有业绩支撑的绩优股。







