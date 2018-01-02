今天是2018年1月2日，是2018年A股市场的首个交易日，老万衷心祝愿投资者朋友们在2018年投资顺利，能够真正在A股市场赚得盆满钵满！









2017年12月29日收官之战以小阳红周五红盘收官，释放了多头主力积极的做多信号，2018年大盘将收复3450点失地，并向更高的目标进发。短线而言，在两连阳进攻后，大盘上行依然遭遇MA120半年线阻力的阻挡，这需要做多量能的支持和放大，2017年12月28日红周四中上证综指量能曾放大至2000亿级别之上，大盘要确认企稳在3300点之上且不会再重复得而复失失而复得的拉锯，量能必须保持在2000亿之上，并且保持在2000亿级别之上才能让多头主力有足够的底气去攻克MA120半年线阻力。









技术走势上看，2017年11月14日大盘在3450点波段见顶并开始下跌波段之后，日K线形态的最多连阳是2017年11月20日-11月22日的三连阳，在2017年11月23日长阴黑周四早盘后，大盘的日K线则最多是出现两连阳，2017年12月28日-12月29日已经形成两连阳，受制于MA120半年线的阻力，今天大盘要继续收阳具有较大变数，当然，说白了，大盘涨跌的变数仍在于大权重蓝筹的涨跌表现，老万则倾向于在震荡反复中收得MA120半年线之下的小阳。









2017年12月29日收官之战的收阳在于地产板块的大涨提振，对冲了大金融、大资源和大消费等大类权重的涨跌分化利空，今天地产板块并不具备继续大涨的潜质，大资源中的煤炭和有色有继续回踩的风险，大消费的酿酒在新高后同样具有回踩夯实需求，所以，今天大盘能否开门红的重任仍落在了大金融身上，银行能否突破1850点箱体阻力将直接影响今天大盘的表现，此外，保险在接连震荡下行后触及了MA60自救支撑，今天能否启动自救反击也将影响大盘的走势，所以，今天要密切关注这些大权重的表现。











