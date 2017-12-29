红盘收官预示2018年行情惊喜 (2017-12-29 15:00:00)

12月21日红周四的次交易日12月22日周五大盘全天高点3307点，低点3293点，高低点差14点，昨天12月28日红周四的次交易日是今天12月29日，大盘全天高点3308点，低点3292点，高低点差16点，两个红周四之后的周五的高低低点点差竟然如此相似，又是一次诡异的如有雷同纯属巧合，对于主力这种犹如量尺般的精准操盘把控真是五体投地的佩服，不同的是12月22日日K线收得小阴十字星，今天则是小阳，在盘中几度翻绿后仍能顽强收阳也不得不佩服多头主力的刚毅。









量能上，昨天好不容易放大至2000亿级别，录得2080亿成交量，今天的量能又大幅萎缩，回到了1500亿级别，可见，无论是主力，还是散户投资者朋友的心肝儿早已飘走了，都在畅想着元旦小长假要如何去畅享，而无心恋战致使了今天2017年的收官之战显得无气更无力，尾盘一度有翘尾拉升的苗头，但是仅仅是苗头而已，并没有惊喜出现，并没有尾盘飙涨出现，毕竟这不是2015年的疯牛行情，这是2017年最后的箱体震荡行情，是拉锯纠结的磨底行情，好在今天最终是红盘收官，虽然还是那么震荡曲折，但是已经释放了积极的信号，2018年一季度的春耕行情必将带来惊喜。









2017年年线上看，大盘上涨6.53%，不知道朋友们在2017年的投资有没跑赢大盘的涨幅，或许有些朋友是远远跑赢，或许有些朋友反而远远落后，又或许平均下来，基本上绝大多数投资者朋友都是“被赚钱”的，无论属于哪种，2017年的A股已经正式和我们说拜拜，元旦小长假后即开启新的篇章——2018年行情，在此，老万提前祝愿朋友们在2018年投资顺利，盆满钵满！



















