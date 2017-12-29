昨天收盘博文《主力导演强势红周四却仍藏隐忧》中老万提出观点——“权重蓝筹没有形成合力是大盘在今天红周四大涨之后能否具有进攻持续力的隐忧，并且近期大盘指数在冲上3300点后，在半年线的压制下必会引发高位的回落跳水，这也是隐忧所在，也就是说，今天红周四了，明天还能有延续红周五的做多动能吗？大资源和大消费联袂进攻的良好势头之下，大盘上到3300点后还是又惯性回落而不是企稳续攻，说明市场本身就存有严重分歧，明天要形成红周五去打破12月12日以来没有连阳的运行规律显然具有极大的难度，基于这些隐忧因素的存在，老万认为，短线操作的机动仓位需在明天大盘惯性冲高而接近半年线时及时落袋为安。”，今天早盘惯性冲高至3306点后还是老剧情回落，还是回落到3300点下方，3300点的拉锯战并未结束，盘中指数一度下行翻绿，已经显现今天收阳的难度，因此，今天在大盘冲高时逢高出局显然是短线更好的操作策略。









老万在今天早盘盘前博文《2017年最后交易日能否红盘收官》中研判今天权重蓝筹的涨跌分化是导致今天收阳难度的一个变数——“本周连续震荡走低的保险板块在昨天回踩至MA60支撑，这是保险板块进入休整模式之后的震荡箱体低位的位置，是会触发自救反击的支撑；连日进攻的煤炭板块则是具有继续上攻的潜力，将向上冲击11月30日的722点高点；昨天强势大涨的有色将12月1日-12月27日的弱势震荡的下跌幅度都吃掉了，确实给力，不过昨天的大涨拉升后则面临着半年线的阻力，这是会导致有色回调的短线阻力，是影响今天大盘收阳的一个变数；此外，昨天已经新高的酿酒板块能否续攻，还是在高位回调，这也是今天的变数之一，综合这几个活跃的权重板块的走势可以看出今天权重仍会是涨跌分化的态势，所以，短线低吸操作的在今天大盘冲高时还是先获利出局。”，今天早盘酿酒板块在冲锋至2863点新高后高位回调，煤炭和有色同样如此，加上保险板块的疲软分化，使得大地产的做多拉升遭遇了做空对冲而影响冲锋的效果，，今天收阳和连阳具有难度，但午盘这几个权重板块能否改变早盘的颓势，并且发力加入做多队伍则是促成今天大盘红周五收官的重要驱动因素，反之，今天尾盘大盘还是有回落翻绿的风险。







