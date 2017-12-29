昨天早盘盘前博文《今天会否再现黑周四》中提出的观点——“今天又是一个周四，虽然上周四的红周四已经终止了连续黑周四的不良势头，但是在目前投资者信心没有得到有效修复和回暖之前，市场仍是较为惧怕黑周四这样的不良效应的负能量影响，好在昨天大盘已经先黑了一把，而且回调的幅度也不小，释放了利空的风险，这就让今天再现黑周四的概率降低了，反倒是增加了今天再度上演低位反击红周四的概率”，昨天大盘应验老万研判再现红周四，比上周四的涨幅更大，显示了多头主力的做多雄心，更重要的是——昨天大盘成交量放大至2080亿，重回2000亿级别，这是积极信号，但需要注意的一点是——持续企稳在2000亿级别才能确保大盘有企稳在3300点上方和突破MA120半年线阻力的动能保障，单日的放大并没有决定性意义。









今天是2017年最后一个交易日，也是周五，今天能否红盘收官？老万认为，相对比昨天周四，今天大盘要收阳则具有很大的难度，从12月13日以来大盘还没有连阳的情况，也没有突破MA120半年线阻力，昨天大盘也没能企稳在3300点之上，收盘收报3296点，收在3300点之下，略略预示着今天多头要再收阳形成收官红周五的难度，能否突破收阳难度的关键在于今天权重板块能否续攻。









本周连续震荡走低的保险板块在昨天回踩至MA60支撑，这是保险板块进入休整模式之后的震荡箱体低位的位置，是会触发自救反击的支撑；连日进攻的煤炭板块则是具有继续上攻的潜力，将向上冲击11月30日的722点高点；昨天强势大涨的有色将12月1日-12月27日的弱势震荡的下跌幅度都吃掉了，确实给力，不过昨天的大涨拉升后则面临着半年线的阻力，这是会导致有色回调的短线阻力，是影响今天大盘收阳的一个变数；此外，昨天已经新高的酿酒板块能否续攻，还是在高位回调，这也是今天的变数之一，综合这几个活跃的权重板块的走势可以看出今天权重仍会是涨跌分化的态势，所以，短线低吸操作的在今天大盘冲高时还是先获利出局。











