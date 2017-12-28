12月21日大盘以上涨红周四终结了11月23日砸盘黑周四之后的连续黑周四效应，今天12月28日大盘再度红周四，使得黑周四效应烟消云散。今天的红周四也应验了老万在今天早盘盘前博文《今天会否再现黑周四》中提出的观点——“今天又是一个周四，虽然上周四的红周四已经终止了连续黑周四的不良势头，但是在目前投资者信心没有得到有效修复和回暖之前，市场仍是较为惧怕黑周四这样的不良效应的负能量影响，好在昨天大盘已经先黑了一把，而且回调的幅度也不小，释放了利空的风险，这就让今天再现黑周四的概率降低了，反倒是增加了今天再度上演低位反击红周四的概率，不管是红周四还是黑周四，只是单日运行情况，大盘的箱体震荡走势还没到终点站。”，今天大盘在惯性回踩至3263点后启动低位反击，并重回3300点这个老地方，盘中高点3304点，上至3300点上方后又是回落的老剧情，朋友们对此也是见惯不怪了。









今天主力导演的强势红周四剧情得益于两个主角，其一是延续昨天进攻势头的煤飞色舞的大资源权重板块的进攻，其二是大消费的酿酒板块同样表现出了强势的一面，并且突破了11月16日的2835点高点，创得新高2845点，酿酒龙头贵州茅台大涨重回700元大关，盘中高点719.90元，几近突破11月16日的719.96元高点而创新高，而且今天量能已经放大至老万研判的2000亿级别之上，充分释放了多头主力即将突破震荡箱体的雄心。









今天大资源在煤飞色舞，大消费在大耍醉拳，然而大盘仅仅是大涨冲上3300点，尚未突破MA120半年线阻力，其原因是权重蓝筹没有形成合力所致，大金融的银行和保险的走势涨跌不一，上涨的幅度也较小，此外，今天大地产则是更为分化，没有形成有效的权重合力，这是致使大盘即便在低位拉升超过40个点的情况下也没有顺势突破半年线阻力的主因。









权重蓝筹没有形成合力是大盘在今天红周四大涨之后能否具有进攻持续力的隐忧，并且近期大盘指数在冲上3300点后，在半年线的压制下必会引发高位的回落跳水，这也是隐忧所在，也就是说，今天红周四了，明天还能有延续红周五的做多动能吗？大资源和大消费联袂进攻的良好势头之下，大盘上到3300点后还是又惯性回落而不是企稳续攻，说明市场本身就存有严重分歧，明天要形成红周五去打破12月12日以来没有连阳的运行规律显然具有极大的难度，基于这些隐忧因素的存在，老万认为，短线操作的机动仓位需在明天大盘惯性冲高而接近半年线时及时落袋为安。















