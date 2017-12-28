今天早盘盘前博文《今天会否再现黑周四》中老万提出观点——“今天又是一个周四，虽然上周四的红周四已经终止了连续黑周四的不良势头，但是在目前投资者信心没有得到有效修复和回暖之前，市场仍是较为惧怕黑周四这样的不良效应的负能量影响，好在昨天大盘已经先黑了一把，而且回调的幅度也不小，释放了利空的风险，这就让今天再现黑周四的概率降低了，反倒是增加了今天再度上演低位反击红周四的概率，不管是红周四还是黑周四，只是单日运行情况，大盘的箱体震荡走势还没到终点站。”，今天早盘指数延续昨天黑周三的下跌惯性，低开低走至3263点低点，再度接近低吸和自救的触发支撑3260点，继而触发自救护盘动作，反击重回3290点上方，应验了老万所研判的低位反击红周四的观点，但是大盘在低位反击后仍然震荡拉锯，午盘大盘还要延续上下震荡，因为大盘的箱体震荡走势还未到终点站，在突破箱体之前必然还上下起伏的震荡反复走势，好在今天的上下震荡并不会改变红周四的确立，不过今天红周四，明天要再红周五就难度颇大了，明天回调黑周五就将成为大概率。









权重表现方面，昨天煤飞色舞的大资源权重今天早盘继续冲锋陷阵，昨天大跌2.18%的酿酒板块则是在今天早盘自救上涨，居两市涨幅榜前列位置，昨天下跌的银行今天早盘也是反击，这就是近期涨跌分化的权重走势特点，不会持续下跌，也不会持续上涨，大盘涨到接近MA120半年线的位置自然有权重板块做空砸盘，大盘跌到接近3254点的位置又会有及时出手护盘反击的权重板块，显然如此有默契的轮涨方式是主力在目前箱体走势下的潜规则。









虽说主力在默契地潜规则，但对主力来说也属无奈之举，场外的资金大多还是观望态度，不拉升指数就吸引不了资金的入场接盘，而急跌洗盘则是为了吓唬出场内游离的筹码以短线获利筹码，以便让散户投资者受惊吓而割肉奉献出廉价筹码，因此，在短线的布局上投资者朋友千万要遵循大盘的运行规律，留有机动仓位，在大盘下跌接近3254点时就低吸，上涨接近3300点或MA120半年线就高抛。



























