今天又是一个周四，虽然上周四的红周四已经终止了连续黑周四的不良势头，但是在目前投资者信心没有得到有效修复和回暖之前，市场仍是较为惧怕黑周四这样的不良效应的负能量影响，好在昨天大盘已经先黑了一把，而且回调的幅度也不小，释放了利空的风险，这就让今天再现黑周四的概率降低了，反倒是增加了今天再度上演低位反击红周四的概率，不管是红周四还是黑周四，只是单日运行情况，大盘的箱体震荡走势还没到终点站。









在12月6日大盘跌至3254点后，大盘就开始了低位的箱体震荡模式，截止到昨天，在大盘上下起伏、震荡反复的过程中产生了多个机缘巧合，12月6日和12月18日低点都是3254点，12月14日和12月21日高点都是3309点，12月22日和12月27日高点都是3307点，12月25日和12月27日低点都是3270点，这几个交易日整数点位的高低点的相同可谓是无巧不成书，那么，这些点位究竟是如有雷同纯属巧合，还是切切实实隐藏着一些盘口信号？









在短时间内连续出现的高低点位的雷同巧合确实并不多见，至少在老万的印象当中，以往的大盘走势应该未曾有过这种情况，或许是主力故意为之，或许是主力无心插柳，不管是巧合还是故意，在老万看来，最直观的是侧面体现了当前大盘所处的箱体震荡走势的特点，而且这个箱体真的很箱体很有规律，指数持续在MA120半年线与MA250年线之间上下震荡，震荡高点接近半年线就回落跳水，低点接近3254点就自救护盘，要做空下跌时有权重配合下跌，要做多上涨时同样有权重及时拉升，点位或许是巧合，但这种起伏的走势却是主力刻意为之，说白了，主力就是要通过频密的上下震荡来洗盘并从中完成出货和再吸筹的目的，投资者朋友务必要清晰主力的意图，切勿被洗刷出去，而给主力提供廉价筹码。



























