近期老万迷上了看吴秀波版的《虎啸龙吟》，近日几集播放的内容主要是围绕诸葛孔明六出祁山的剧情，无论是三国演义版本，还是正史版本，诸葛亮屡出祁山均没有实现克复中原的战略目标，每每看到这样的剧情，都让老万联想起近期的大盘行情，诸葛亮几次出祁山都无法成功，其中一个重要的掣肘因素是粮草，行军打仗最为重要的还是吃饭问题，人不是机器人，是要吃饭的，即便是机器人也是要充电的，然而蜀军千里迢迢去打战，粮草一旦供应不足或粮路被断，必然会影响出征的战果。









近期大盘之所以屡屡没有企稳在3300点之上，也没能攻克MA120半年线阻力，其败因与诸葛亮六出祁山有共同之处便是在于供给不足，行军打仗的主要供给是粮草，而大盘进攻的供给是资金，在缺乏足够做多资金的支持下，大盘当然涨不动，单日的上涨收阳就类似诸葛亮六出祁山时夺取的城池郡城一般，夺下并没有决定性的战略意义，夺下还要能守住，要守住就必须具备守住的基础和条件，而目前大盘恰恰缺少的就是守住3300点的基础和条件。









目前大盘能够冲上3300点，但并不具备守住的做多量能的条件支持，以致于持续在得而复失，失而复得之间徘徊。昨天大盘上涨收阳之后，很多声音认为今天大盘要继续大涨，而老万却没有如此认为，老万在今天早盘盘前博文《大盘在磨底更是在磨进攻宝剑》中提出观点——“今天周三大盘将延续昨天的进攻势头继续向上冲击MA120半年线阻力，在上证单边成交量没有放大至2000亿级别之前，多头主力的冲击动作未必能真正攻克半年线阻力，3300点阵地上也仍将有多空拉锯战”，今天早盘大盘是延续了昨天冲锋的动作，但量能不济，MA120半年线的阻力还在压制，3300点的拉锯战就没法结束，事实上，今天的变脸跳水验证了老万的判断，并且大盘在12月14日-12月16日三连阴之后就还没有连阳的情形，都是单日收阳，既然昨天已经收阳了，今天要再收阳就已经是难度重重，加上今天成也萧何败萧何的保险板块全线下跌，今天大盘的黑周三变脸砸盘就不奇怪了，好在经过黑周三的急跌跳水，明天周四再来黑周四砸盘的概率就变小了，而且又会触发主力的自救护盘动作。







