今天早盘盘前博文《大盘在磨底更是在磨进攻宝剑》中老万提出观点——“今天周三大盘将延续昨天的进攻势头继续向上冲击MA120半年线阻力，在上证单边成交量没有放大至2000亿级别之前，多头主力的冲击动作未必能真正攻克半年线阻力，3300点阵地上也仍将有多空拉锯战”，今天早盘大盘在煤飞色舞的带动下冲击半年线阻力，然而在3300点这个老地方的老剧情还没杀青，在缺乏做多量能放大支撑的情况下，3300点早盘依然在上演拉锯战。









煤飞必然伴随着色舞，这几乎是A股市场的固有组合定律，今天早盘指数的上冲正是由煤炭、有色等大资源权重板块的上涨带动，煤炭方面近期是几天就来一个大涨，今天早盘的飙升像是在重演12月18日的上涨剧情，12月18日当天煤炭板块上涨3.91%，今天早盘煤炭上涨已经超过3.00%，正在本着12月18日的涨幅而去，早盘煤炭指数高点700点，将逐步收复11月30日的722点高点，也就是说，煤炭板块仍有上涨潜力，换言之，煤飞色舞的组合进攻还将上演。









煤飞色舞组合在做多进攻，大盘指数却没有大幅拉升冲至MA120半年线位置，显然是有做空力量的拖累和对冲，今天早盘主要的做空力量还是老熟人保险板块，早盘保险板块全线下挫，成为拖累大盘指数早盘进攻步伐的主要负能量因素，权重蓝筹没有形成合力，而是形成做多和做空力量的相互掣肘，这是目前大盘难以突破半年线阻力和低位磨底盘局的重要原因。



















