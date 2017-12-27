昨天大盘以红周二终止了日K线的两连阴，没让连阴持续，遗憾的是3300点的拉锯战仍在延续，也就是说大盘指数仍未摆脱低位的箱体震荡走势，不过有遗憾，也有值得欣喜之处，在12月18日3254点新低之后，昨天大盘的收盘点位3306点是第一次大于3300点的整数点位，说明在短线持续的多空拉锯折腾之中，多头主力又稍稍往前迈进了一小步。









今天周三大盘将延续昨天的进攻势头继续向上冲击MA120半年线阻力，在上证单边成交量没有放大至2000亿级别之前，多头主力的冲击动作未必能真正攻克半年线阻力，3300点阵地上也仍将有多空拉锯战，但是多头主力锲而不舍地持续冲击的动作已然是多头主力做多雄心的最好体现。









目前大盘所处的持续磨底的拉锯走势确实比较磨人，不过这样的走势并非少见多怪，在2016年5月12日-5月26日也曾有过相似的折腾，当时大盘持续围绕2780点磨底震荡了11个交易日，其后大盘逐步震荡上行，在经历了几个波段的震荡起伏后，于2016年11月29日上攻至3301点波段高点，现在大盘演绎的是相似的磨底剧情，宝剑锋从磨砺出，梅花香自苦寒来，大盘现在虽是在磨底，更是在磨进攻的宝剑，是跨年新攻势的酝酿阶段，经受得住当下的磨人走势，在后市行情转多而苦尽甘来之时，你所体会到的快乐将更为畅快！