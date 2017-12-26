昨天圣诞节，大盘没有让投资者朋友欢庆红色圣诞节，反而是演绎12月最后一个黑周一的绿色剧情，俗话有说“打一巴掌给一个甜枣”，昨天黑周一打了投资者朋友一巴掌，今天大盘立马给一个甜枣安慰一下，如此涨跌交替的走势恰恰就是箱体走势的特征之一，涨一涨就跌一跌，跌一跌再涨一涨，如此交替，无论涨跌，指数都在箱体区间之内折腾，目前大盘的折腾区间就是MA120半年线与MA250年线，多空主力半斤八两，谁也不具备三两下打趴对方的力量，多头暂时没法子突破半年线，空头也不够格跌破年线，双方均势拉锯。









正是清晰目前大盘所处的运行状况，所以在昨天黑周一的下跌后老万研判今天大盘将启动技术反击，老万在今天早盘盘前博文《今天大盘将启动技术反击》中研判——“大盘频密的上下起伏一来是箱体走势的特征，二来是主力刻意为之的震仓洗盘动作，经过昨天的黑周一下跌洗盘，今天大盘将迎来技术反击行情，反击的目标位仍是3285点、3295点和3300点，老地方，老剧情，不同的一点是——大盘的技术反击还将突破昨天的高点3312点。”，今天大盘在3274点低点启动的技术反击成功拿下了3285点、3295点和3300点三个反击目标，也成功收阳，美中不足的就是没能完成老万所研判的不同的那一点，就是突破昨天的3312点高点，今天的高点是3307点，与上周五高点一样，说是有缘也有，说是巧合也巧。









虽然今天大盘尚未突破昨天3312点高点，但突破这个高点并不是难题，只是大盘的箱体震荡走势已注定要震荡反复，3300点的拉锯战同样将延续，还没到终结的时候，要终结3300点的拉锯战就必须上证单边量能放大至2000亿级别之上，也就是说，满足这个量能条件即可终结目前大盘无奈纠结的3300点拉锯战。









大盘的走势如此折腾，而今天创业板却释放了积极的信号，积极的信号就是老万在今天早盘收盘博文《创业板指完成短线挖坑动作》中所研判的创业板完成了短线的挖坑动作——“相较于上证综指的上下起伏，今天早盘中小创则是表现更为弱势，创业板指更是跌破了12月6日的1744点低点创得新低1742点，老万认为，创业板的1742点同样会引发自救护盘动作，且自救反击的目标锁定在1758点和1792点，这也意味着在短线连日的回调后，创业板完成了短线的挖坑动作，即将开启自救反击。”，今天早盘创业板指在1758点高点跌落并跌至1742点低点，早盘收盘博文中老万研判创业板将在1742点低点启动自救反击，反击目标是1758点和1792点，午盘创业板指完成了1758点目标，盘中冲至1760点，而1792点目标则需在本周余下交易日中完成，两市四大指数中除了上证综指仍将围绕3300点上下震荡之外，深市三大指数均在短线回踩到位，这就意味着深成指、中小板指和创业板指都将重回震荡上行的轨道。















