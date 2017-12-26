今天早盘盘前博文《今天大盘将启动技术反击》中老万提出观点——“大盘频密的上下起伏一来是箱体走势的特征，二来是主力刻意为之的震仓洗盘动作，经过昨天的黑周一下跌洗盘，今天大盘将迎来技术反击行情，反击的目标位仍是3285点、3295点和3300点，老地方，老剧情，不同的一点是——大盘的技术反击还将突破昨天的高点3312点。”，今天早盘大盘的走势应验了老万前半段的观点研判，在低位启动了反击并完成了3285点和3295点目标，而且早盘高点恰恰就在3295点，只是3295点高点又重演了回落剧情而未能完成3300点和突破昨天高点3312点。









今天早盘指数的回落又是受到保险板块冲高回落的拖累，保险板块在2106点便回落下跌，所幸在银行板块上涨护盘之下，指数在3274点止跌而未继续下挫，可见，午盘指数要完成3300点目标和突破3312点仍然要看保险板块的脸色，保险能够在午盘止跌企稳，今天大盘便能完成3300点和突破3312点高点，反之，完成的动作将推迟，但是今天大盘收小阳仍是大概率。









相较于上证综指的上下起伏，今天早盘中小创则是表现更为弱势，创业板指更是跌破了12月6日的1744点低点创得新低1742点，老万认为，创业板的1742点同样会引发自救护盘动作，且自救反击的目标锁定在1758点和1792点，这也意味着在短线连日的回调后，创业板完成了短线的挖坑动作，即将开启自救反击。



















