12月15日收盘博文《红周五落空暴露重磅信号》中老万研判了两个反击目标位——“今天指数杀跌至3259点后的反抽动作表明3260点短线支撑具有一定的有效性，这也是下周大盘启动反击的关键阵地，反击的目标位则是锁定在3285点和3295点。”，上周大盘完成了3285点和3295点两个目标位，但是在短线的反反复复之中，3285点和3295点这两个目标位与3300点一样重复着得而复失，失而复得的循环模式，昨天大盘没有欢庆红色圣诞节，反而是用跳水的绿色来演绎绿色圣诞树行情，3300点、3295点和3285点三个点位接连失守，盘中低点3270点，收盘报收3280点，这几个点位的得失之间充分体现了大盘的箱体震荡走势的上下起伏。









正如老万在12月22日早盘盘前博文《短线震仓洗盘动作将更频密》中提出的指数上下起伏的洗盘动作会更加频密的观点——“虽然大盘在本周已经完成了老万所研判的3285点和3295点两个反击目标，但并不表示短线的震荡走势已经结束，相反在越接近MA120半年线的位置，指数上下起伏的震仓洗盘动作会更加频密，一个不小心就容易中主力的诱空陷阱而被洗出去。”，大盘频密的上下起伏一来是箱体走势的特征，二来是主力刻意为之的震仓洗盘动作，经过昨天的黑周一下跌洗盘，今天大盘将迎来技术反击行情，反击的目标位仍是3285点、3295点和3300点，老地方，老剧情，不同的一点是——大盘的技术反击还将突破昨天的高点3312点。









权重板块走势方面，昨天地产板块走势活跃，在12月20日跌出1652点新低后，地产板块连日震荡上行，这是为了自救收复地产指数MA120半年线的举措，可惜地产板块的上涨并没有对大盘指数起到主攻和助攻的作用，下跌会拖累大盘，上涨却没法直接带动大盘上涨，显然这是很纠结的一点，没辙，2017年注定是属于保险板块的表演舞台。









保险的涨跌仍旧牵动着大盘的涨跌脉络，昨天保险板块在2148点的冲高回落直接引发了大盘的回落跳水，值得注意的是，昨天保险指数收得长上影十字星形态，表明抛压仍存，预示着今天保险板块仍会有回踩的走势，保险板块的回调则会促使大盘指数的惯性回踩，所幸近期保险板块只是震荡整理走势，在回踩到位后仍将重回2140点之上，这个重回的动作必然会提振大盘的进攻。























