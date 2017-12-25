今天早盘盘前博文《今天大盘能否演绎红色圣诞行情》中老万提出观点——“老万担忧今天大盘来一个圣诞树绿色行情的原因是因为上周五仍有一个隐患潜伏，那就是上周五形成的是小长上影的阴十字星，表明卖方力量还是略略强于买方，预示着今天大盘盘中的走势仍将是有下探的走势，毕竟现在大盘尚未具备企稳在3300点上方的做多力量，上周五收盘已经收在3297点，今天的回踩下探必然会低于这个点位”，今天的圣诞节对大多数的A股散户投资者朋友而言比较苦涩，不单没有圣诞礼物，没有火鸡套餐，反倒是成了主力桌上的火鸡套餐，成了主力的圣诞礼物，老万所担忧的绿色圣诞树行情果然很绿色。









12月第一个周一是12月4日，当天演绎小黑周一，今天12月25日是12月最后一个周一，演绎了早盘中阴黑周一，主力果真是有始有终。今天黑周一的酿成再度表明短线大盘的箱体震荡走势并未结束，在MA120半年线与MA250年线之间的箱体震荡还将延续，也充分说明半年线的阻力确实比较大；诱发今天大盘变脸跳水的主因则是白马股的冲高回落，保险板块在2148点引发的高位跳水直接促使大盘指数在3312点跟随跳水，午盘保险板块没能在2100点上方止跌企稳，反倒跌破2100点引发大盘指数跌破3280点支撑，从全线上涨进攻到全线跳水下跌，今天保险的跳水必然会让人再度想起这句古话——“成也萧何，败也萧何”，保险板块是2017年大盘从5月11日3016点底部启动一轮进攻波段的功臣，也是大盘从11月14日3450点见顶跌落的祸首，同样是导致今天大盘高台跳水的直接负能量。









情感上确实可以对保险板块今天的跳水走势嗤之以鼻孔甚至恶毒辱骂，但话说回来这就是金融市场，没有只涨不跌的股票，也没有只涨不跌的行情，今年在国际市场无限风光的比特币在芝加哥比特币期货上市交易之后，短短几日即下跌几十个百分点，这就是残酷的金融市场游戏规则，当中可以有暴涨的疯狂，也会有暴跌的惨痛，所以，在金融市场搏杀，务必做到胜不骄败不馁，永远都要有一颗敬畏市场的心，得其所利，必虑其所害；乐其所成，必顾其所败，务必注意适可而止，尽量做到见好就收，以古人这样的中庸之道去应对金融市场的风险与收益反而更为贴切。









今天黑周一大盘再度跌至3280点-3260点区间支撑之间，这样的下挫必然再度引起自救式的护盘动作，也就是说，经过今天的黑周一砸盘冲击，明天周二的行情在惯性回踩后将有自救护盘动作的出现，成也萧何败萧何的保险板块仍旧具有护盘和带领大盘指数在震荡箱体低位启动上攻的潜质。对于箱体走势，我们应当更明白其运行规律，就是涨一涨必然会再跌一跌，跌一跌后又将涨一涨，如此交替，今天主力演绎的黑周一砸盘剧情就潜藏了洗盘吸筹的诡异意图，这也是重启涨一涨箱体上攻模式的必经阶段。















