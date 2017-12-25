今天早盘盘前博文《今天大盘能否演绎红色圣诞行情》中老万提出观点——“从8月14日开始，大盘共收得10次小阴十字星，上周五是第11次，之前的10次小阴十字星的次交易日均是收阳，这样的运行规律增加了今天大盘演绎红色圣诞行情的概率，倘若今天保险板块指数能够企稳再2100点并向上进攻，则今天的红色圣诞行情将大功告成，反之，圣诞节除了有红色的圣诞老人，还有圣诞树的大绿色，当然，这也是老万不愿看到的圣诞树绿色行情。老万担忧今天大盘来一个圣诞树绿色行情的原因是因为上周五仍有一个隐患潜伏，那就是上周五形成的是小长上影的阴十字星，表明卖方力量还是略略强于买方，预示着今天大盘盘中的走势仍将是有下探的走势，毕竟现在大盘尚未具备企稳再3300点上方的做多力量，上周五收盘已经收在3297点，今天的回踩下探必然会低于这个点位，这就会导致一种可能的发生，就是在缺乏做多进攻力量的引领的情况下，即便今天能够收阳也是形成与12月4日小长上影阴十字星次交易日12月5日的假阳情形，至于是红色圣诞行情，还是绿色圣诞树行情，保险的表现仍具有关键的主导作用。”，今天早盘在地产与保险联袂进攻的提振下，大盘指数冲至3312点，然而上行遭遇MA120阻力压制而回落，并酿成盘中跳水，发生了老万所忧虑的回踩下探情况，盘中下探低点跌至上周五3296点低点之下并冲击3280点支撑。









今天早盘大盘的冲高回落的跳水走势是由于权重的冲高回落所致，尤其是保险板块在冲到2148点高点后就回落下探，导致大盘指数的下挫而又跌破3300点，12月4日长上影小阴十字星的次交易日12月5日大盘正是出现了冲高回落的走势而收得长上影假小阳，如今天午盘保险指数能在2100点上方止跌企稳且小幅反抽，那么，今天大盘仍有收得假阳甚至小阳的可能，反之，老万担忧的绿色圣诞树行情就此酿成。









为什么老万如此看重保险板块对大盘涨跌的影响？道理很简单，因为保险仍是短线大盘涨跌主导因素，今天早盘保险的冲高跳水是促使大盘跳水的主要诱因。展开来看，今天早盘开盘地产板块就进攻，但是集体上攻的地产板块并没有大幅带动指数的上涨，是在保险全线进攻时，大盘指数才有了拉升至3312点高点的动能，但保险冲高回落后，大盘指数便跟随冲高回落并跳水了，在大盘回落时，地产板块走势还较为平稳，并没有直接回落，说明地产板块和大盘指数的敏感匹配度弱与保险与大盘，而在大盘跳水时，银行板块竟然大部分个股还是上涨，几乎是无视大盘的跳水，换句话说，其他权重并不是对大盘涨跌没有影响，只是在当下行情下，保险板块的涨跌对大盘指数的影响更为敏感，所以，在目前行情要多关注保险板块的走势。



















