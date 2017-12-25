今天是12月25日圣诞节，祝关注和支持老万的新老朋友圣诞快乐，投资顺利，平安幸福！









上周大盘以0.95%的周涨幅终止了周K线的五连阴，大盘上一次周线五连阴是在4月14日-5月12日，众所周知，5月11日大盘形成了2017年3016点波段底部，之后大盘演绎了一个震荡上行的修复进攻波段，在6月23日-8月4日更是形成了2016年2638点波点底部之后的第二个周线七连阳，本周是2017年最后一个交易周，老万认为，本周大盘将继续周线收阳，为2017年画上一个充满希望的红点句号。









日级别走势上，上周四以低位逆袭的红周四终结了11月23日黑周四之后的连续黑周四运行规律，并且重回3300点，但上周五大盘又陷入围绕3300点的纠结拉锯之中，最终没有守住3300点，收盘报收3297点，日K线收得小阴十字星，从8月14日开始，大盘共收得10次小阴十字星，上周五是第11次，之前的10次小阴十字星的次交易日均是收阳，这样的运行规律增加了今天大盘演绎红色圣诞行情的概率，倘若今天保险板块指数能够企稳在2100点并向上进攻，则今天的红色圣诞行情将大功告成，反之，圣诞节除了有红色的圣诞老人，还有圣诞树的大绿色，当然，这也是老万不愿看到的圣诞树绿色行情。









老万担忧今天大盘来一个圣诞树绿色行情的原因是因为上周五仍有一个隐患潜伏，那就是上周五形成的是小长上影的阴十字星，表明卖方力量还是略略强于买方，预示着今天大盘盘中的走势仍将是有下探的走势，毕竟现在大盘尚未具备企稳再3300点上方的做多力量，上周五收盘已经收在3297点，今天的回踩下探必然会低于这个点位，这就会导致一种可能的发生，就是在缺乏做多进攻力量的引领的情况下，即便今天能够收阳也是形成与12月4日小长上影阴十字星次交易日12月5日的假阳情形，至于是红色圣诞行情，还是绿色圣诞树行情，保险的表现仍具有关键的主导作用。























