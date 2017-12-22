今天早盘盘前博文《短线震仓洗盘动作将更频密》中老万提出观点——“虽然大盘在本周已经完成了老万所研判的3285点和3295点两个反击目标，但并不表示短线的震荡走势已经结束，相反在越接近MA120半年线的位置，指数上下起伏的震仓洗盘动作会更加频密，一个不小心就容易中主力的诱空陷阱而被洗出去。”，今天周五大盘没能延续昨天红周四的良好逆袭势头，而是在半年线阻力压制之下，全天呈现窄幅震荡的走势，这样的走势也应验了老万所研判的震仓洗盘动作将更加频密的观点，主力洗盘意图如此明显，朋友们要做好防震防洗准备。









从运行走势上看，今天大盘盘中高点3307点，也是冲高回落的高点，指数围绕3300点上下起伏，这是做多动能难以持续所导致的震荡反复现象，正如昨天收盘博文《大盘又在3309点回落有何玄机》中老万的研判——“目前大盘所面临的问题是重回3300点不难，难的是确认企稳在3300点之上，这需要做多动能的持续支撑，今天红周四的量能却并未大幅放大，表明在短线大盘的行情中，无论是下跌还是上涨，仍旧是场内资金的博弈，场外资金还是观望为主，翘着二郎腿看戏的居多，磨刀霍霍冲进场内搏杀的少之又少，这是阻碍短线大盘突破震荡盘踞的硬伤。”，大盘重回3300点并不难，难的是企稳在3300点之上，今天大盘的走势显然又印证了这个短线难题，场外资金的观望厌战态度让场内做多的动能缺乏援兵的帮助，孤立无援的场内进攻力量要突破MA120半年线的阻力就显得较为困难了，并致使大盘难以企稳在3300点之上。









两市板块和概念上看，近期常态活跃的权重蓝筹在今天基本都歇菜了，反而是石油板块今天加油满满，全线上涨进攻，可惜石油板块的进攻并没有对冲其他权重疲软的利空动能；另外，供气供热板块连日上攻，天气一冷，就轮到这个板块发光发热了，再可惜的是供气供热板块的上涨也没有让市场冰冷的做多情绪热起来，遗憾之中的欣慰是大盘周K线形态成功收阳，并以阳包阴吃掉了上周的跌幅，也终止了周K线的五连阴，对下周行情来说是个积极的提振，下周大盘将重启MA120半年线冲击战，虽有困难，但仍伴随希望。



























