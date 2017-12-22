今天是冬至，祝关注和支持老万的新老朋友冬至快乐，阖家幸福，投资顺利！爱吃饺子的吃饺子，爱吃汤圆的吃汤圆。









在连续四周都有黑周四剧情之后，本周作为第五周终于是来了一个红周五，然而这个红周五并非顺风顺水，而是经历了盘中的下探，继而在低位启动自救逆袭动作，逆袭冲高后又有回落戏码，最终收报3300点。短线大盘持续上下震荡，这种震荡行情往往最容易让投资者追涨杀跌，看到涨，耐不住冲进去发现追高了，看到下跌，顶不住抛出去却发现又拉升了，昨天早盘指数的下探过程势必会引起部分顶不住回调的投资者的恐慌抛售。









正是因为知悉当前主力的震仓洗盘意图，老万在12月20日收盘博文《主力冲高跳水造诱空陷阱》中已明确提出主力在制造诱空陷阱的观点——“本周大盘完成了3285点和3295点两个反击目标，所谓完成就是达到了，但是达到并不表示拥有，就好比即便有过值千金之春宵一刻，却不能表示就能相互拥有并共度余生。大盘冲击目标的过程耗费时间，完成反击目标的那个动作只是那么一瞬间，而守住阵地花的不仅是时间，更需要持续不断的后续力量的支持，当下大盘缺的正是后续力量的支持，所以，目前大盘所处的底部筑底走势还要有所持续，今天大盘在3300点的冲高跳水动作是主力故意制造诱空陷阱的洗盘动作，切勿在低位低价恐慌抛售。”，虽然大盘在本周已经完成了老万所研判的3285点和3295点两个反击目标，但并不表示短线的震荡走势已经结束，相反在越接近MA120半年线的位置，指数上下起伏的震仓洗盘动作会更加频密，一个不小心就容易中主力的诱空陷阱而被洗出去。









在昨天红周四之后，大盘周K线形态继续是小阳，上涨幅度1.04%，而上周的下跌幅度是0.74%，很明显这是阳包阴的积极形态，今天周五指数只要稍稍稳住阵地即可保住周线阳包阴的胜果，就好比包饺子和包汤圆一样把上周的阴线严严实实地包掉，并且终止周线五连阴的颓势。大盘逐步向好是必然的趋势，只是基于短线做多动能难以有效持续而致使指数仍处于目前的低位震荡箱体之内，持续演绎箱体震荡走势，随着市场做多人气的逐步恢复和回暖，大盘将再走出一波靓丽的进攻波段。



















