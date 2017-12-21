今天再到周四，基于投资者对黑周四的恐惧，老万在今天早盘盘前博文《今天保险涨跌将决定周四红或黑》中提出保险涨跌是决定今天是红周四还是黑周四的关键——“今天大盘最终是红周四，还是继续黑周四，其关键则在于保险板块的涨跌，保险全线上涨则大盘红周四无忧，保险下跌或涨跌分化，则小黑周四将成为事实。”，在经历了连续四个黑周四侵袭之后，今天的周四终于守得云开见月明，演绎了12月以来的第一个红周四，而且是11月23日黑周四以来的第一个红周四，更为重要的是——摆脱了黑周四恐惧症的魔咒，使得投资者心理得到一定程度的修复。









全天走势来看，今天早盘指数一度下跌到3267点，所幸在地产板块的护盘下没有继续下跌，而是止跌企稳并反抽向上且翻红，但翻红之后仍有震荡，在需要英雄助力的关键时刻，保险板块该出手就出手，在早盘11：00变身加入做多战斗，由早盘的全线下跌转为全线上涨，直接提振大盘再度触碰3300点，午盘保险虽有所回落，但稳住了进攻阵脚，确保了大盘指数的红周四剧情的确立，并且保险板块指数也形成了日K线五连阳，相对比涨跌不一的银行和弱势探底的券商，保险板块已经重回震荡上行轨道，是大金融板块最有力的做多力量，大盘指数的修复行情中保险板块将继续发挥助推作用。









今天指数在冲上3300点之后，又到3309点高点时回落，12月14日黑周四同样是在3309点高点回落，再现了熟悉的味道，只是此一时彼一时，此时在3309点回落并未影响红周四的大局，彼时12月14日在3309点回落却是酿成了黑周四下跌，但是同样的回落依然说明大盘修复之路的曲折和震荡，目前大盘所面临的问题是重回3300点不难，难的是确认企稳在3300点之上，这需要做多动能的持续支撑，今天红周四的量能却并未大幅放大，表明在短线大盘的行情中，无论是下跌还是上涨，仍旧是场内资金的博弈，场外资金还是观望为主，翘着二郎腿看戏的居多，磨刀霍霍冲进场内搏杀的少之又少，这是阻碍短线大盘突破震荡盘踞的硬伤。











