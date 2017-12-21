今天早盘盘前博文《今天保险涨跌将决定周四红或黑》中老万提出观点——“说到周四，时间过得真是飞快，一眨眼又迎来了周四，相对比有历史原因的黑周五，周四本来并不稀奇，但在11月23日黑周四酿成暴跌砸盘惨案之后，黑周四便成了每周必来的一次梦魇，至少包括11月23日在内的四个周四都无一例外地酿成黑周四，尽管黑周四的黑色度各有不同，却都是黑，如此无奈的巧合必然让投资者心中对周四充满了惶惧惊恐，那么，今天大盘会不会演绎第五个黑周四？老万认为，在心理层面上，第五个黑周四具有很大的可能，而在多空对决方面，则需要具体看各大权重板块的表现。”，在黑周四心理阴影的负能量因素影响之下，今天早盘大盘急跌下挫至3267点低点，各大主要的权重板块几乎都在杀跌做空，老万研判将决定今天红周四或黑周四的保险板块同样集体下挫，在权重不给力的情况下，今天早盘指数的下跌就不奇怪了。









老万之所以强调心理层面上看，今天酿成第五个黑周四具有很大可能是因为市场毕竟是由人构成的，人的操作势必会受心理因素的影响，11月23日黑周四砸盘大跌导致投资者对周四已是心有惶恐，心理的恐惧致使了恐慌抛售，进而引发了今天早盘的下挫动作。在3267点低点形成后，大盘指数有所反抽，反抽的动力来自于地产板块，并且在盘中反抽翻红至3280点上方，但仍不稳当，11：00后保险板块由跌转升，由退转攻，集体翻红拉升加入了做多进攻队伍，使得早盘的反抽幅度将得以放大，上涨至3300点，虽还未确认企稳在3300点阵地之上，但是已然释放了积极的信号，倘若今天早盘积极的自救护盘动作得以延续到午盘，那么，连续黑周四的恐惧症将在今天本周四的逆袭红周四得以缓解甚至终结，因此，午盘保险板块能否稳住早盘末段由退转攻的阵脚则尤为关键。









在操作的层面上看，大盘指数的短线回调却是难得的低吸良机，尤其是在接近3260点支撑的低位，投资者固然惧怕黑周四，但更怕跌破年线，所以，自救守卫年线是必然的动作，今天早盘在3267点低位的逆袭反抽动作再现了市场的自救护盘，这就衍生了短线低吸而在冲高时获利的机会，也就是说，在大盘的修复进攻过程中出现的短调急跌走势反而是难得的低吸良机，要做的是逢低低吸，而不是逢低抛售。















