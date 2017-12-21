在本周之前，大盘在周K线形态已经形成了五连阴，上一个周线五连阴是4月14日-5月12日形成，2015年6月12日5178点见顶杀跌以来，大盘出现的两次五连阴就是这两次，换言之，本周周线继续收阴是小概率，收阳才是大概率，截至昨天周三，大盘周K线是小阳，接近60周线的小阳，大盘包括今天周四在内还有两个交易日去放大周线小阳。









说到周四，时间过得真是飞快，一眨眼又迎来了周四，相对比有历史原因的黑周五，周四本来并不稀奇，但在11月23日黑周四酿成暴跌砸盘惨案之后，黑周四便成了每周必来的一次梦魇，至少包括11月23日在内的四个周四都无一例外地酿成黑周四，尽管黑周四的黑色度各有不同，却都是黑，如此无奈的巧合必然让投资者心中对周四充满了惶惧惊恐，那么，今天大盘会不会演绎第五个黑周四？老万认为，在心理层面上，第五个黑周四具有很大的可能，而在多空对决方面，则需要具体看各大权重板块的表现。









短线能够影响大盘涨跌并且较为活跃的权重板块主要有大金融的银行、保险和券商，还有大消费的酿酒，以及大资源的有色、煤炭、钢铁和石油。具体展开来讲，大金融的券商跌跌不休，不能寄予做多希望，银行涨跌不一，仍为游离，而保险四连阳上攻，有进一步突破可能；大消费的酿酒摆脱休整格局三连阳进攻，大有突破11月16日高点潜质，是短线做多的关键依托；大资源的有色仍未止跌企稳，煤炭止跌上扬具有做多动能，钢铁破位下探拉响警报，石油止跌企稳并小幅连攻。









综上所述，短线大盘可以依托的做多动能主要得看保险、酿酒、煤炭和石油，其次是游离不定的银行，而近期活跃度较高的是保险、酿酒和煤炭，保险和酿酒是2017年的两个主角权重板块，大盘从3016点到3450点的进攻波段得益于保险和酿酒的联袂进攻，大盘从3450点到3254点的回调同样是保险和酿酒所酿成，解铃还须系铃人，现在大盘从3254点启动的修复行情又要仰仗于保险和酿酒两大板块的表现，昨天12月20日酿酒上涨2.62%领涨两市，在保险涨跌分化的情况下，没能使得大盘红盘收阳，前日12月19日大盘中阳则是保险大涨3.86%直接带动，前日酿酒只是小涨0.67%，可以看出，短线大盘收阳或大涨的关键动力是在于保险能否大涨，酿酒的上涨只是起到护盘作用，当然，保险和酿酒双双进攻则能起到更加优质的效果，进一步讲，今天大盘最终是红周四，还是继续黑周四，其关键则在于保险板块的涨跌，保险全线上涨则大盘红周四无忧，保险下跌或涨跌分化，则小黑周四将成为事实。



















