短线大盘持续在MA120半年线与MA250年线之间反复震荡，这样的箱体震荡走势是相当磨人的，而且不单磨人还磨心，堪比独守空闺之折磨，话说回来，金融市场本来就是弱肉强食之地，有时是残酷的斗兽场，非得斗得你死我活，有时又是诡计万端的熔炉，一不小心被化了还不知道，所以，在金融市场生存不单是要自身硬的打铁体魄，也要有经得住起起落落的大心脏，更要有受得住折磨之苦的心志。









昨天多头用中阳止住了大盘的连阴势头，今天在震荡中亲密接触了下3300点，然而空头主力并非吃素之徒，洞察多头主力进攻力量不够且做多援军寥寥，在3300点发动了反扑，使得指数冲高回落，正如老万在今天早盘盘前博文《大盘连续地量隐含三层深意》中的研判——“地量量能将左右大盘修复进攻的强度和持续力，也就是说，即便大盘再度收复3300点和半年线，但是守住阵地的难度犹在，继续进攻的压力同样在，牙尖嘴利的空头依然时刻盯着有机会就再反咬多头一口，除非做多量能持续放大至2000亿级别以上，否则，大盘修复之路的曲折将超出大部分人的想象”，昨天大盘的中阳拉升固然让投资者脸上又绽放了微笑，很多看多观点如千树万树梨花开般怒放，然而事实就如老万所研判的大盘修复之路的曲折将超出大部分人的想象，你觉得昨天中阳拉升，今天怎么着也要续攻了吧，大盘却偏不，就是要再回落震荡，就是那么任性。









虽然大盘依然震荡反复，但老万在上周五收盘博文《红周五落空暴露重磅信号》中研判的两个反击目标位已然完成——“大盘没有红周五打脸了老万的研判，但又应验了老万的判断，应验的是3260点的低吸支撑性质，今天指数杀跌至3259点后的反抽动作表明3260点短线支撑具有一定的有效性，这也是下周大盘启动反击的关键阵地，反击的目标位则是锁定在3285点和3295点。”，本周大盘完成了3285点和3295点两个反击目标，所谓完成就是达到了，但是达到并不表示拥有，就好比即便有过值千金之春宵一刻，却不能表示就能相互拥有并共度余生。大盘冲击目标的过程耗费时间，完成反击目标的那个动作只是那么一瞬间，而守住阵地花的不仅是时间，更需要持续不断的后续力量的支持，当下大盘缺的正是后续力量的支持，所以，目前大盘所处的底部筑底走势还要有所持续，今天大盘在3300点的冲高跳水动作是主力故意制造诱空陷阱的洗盘动作，切勿在低位低价恐慌抛售。









孟子有云——“天将降大任于斯人也，必先苦其心志，劳其筋骨，饿其体肤，空乏其身，行拂乱其所为也，所以动心忍性，增益其所不能。”，大盘的磨底和筑底就是大盘再现牛市辉煌之前的酝酿阶段，有耐心且认同牛市再现的朋友大可在目前的酝酿阶段中不断在大盘指数的回调过程中低吸，低吸，再低吸，然后耐心持有，收获到来之时，自然会喜上眉梢笑开颜。



















