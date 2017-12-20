今天早盘盘前博文《大盘连续地量隐含三层深意》中老万提出观点——“本周一和周二如此地量级别的成交量背后隐含了怎样的含义？老万认为，本周以来连续的地量具有三层深意：其一，地量成交量表明目前大盘切切实实处于波段的低位，地量地价，量价匹配，如胶似漆；其二，地量量能将左右大盘修复进攻的强度和持续力，也就是说，即便大盘再度收复3300点和半年线，但是守住阵地的难度犹在，继续进攻的压力同样在，牙尖嘴利的空头依然时刻盯着有机会就再反咬多头一口，除非做多量能持续放大至2000亿级别以上，否则，大盘修复之路的曲折将超出大部分人的想象；其三，微幅放量说明观望的场外资金并没有多少因为按耐不住内心的难耐寂寞而冲进来参战的，主要还是场内资金在展开回合式的拼杀，场外该剥花生看戏的还是继续在剥着花生看着戏。”，今天早盘大盘的纠结和曲折已然有所体现，虽然早盘指数重回3300点，但是并未企稳在3300点之上，而是继续窄幅震荡。









昨天带领大盘上涨的保险等权重板块今天早盘的走势又重回分化休整，再度说明权重蓝筹的分化走势，这种不具备持续性的涨跌分化模式恰恰是目前市场做多信心和做多量能的体现，也就是老万所研判的连续的地量量能将左右大盘修复进攻的强度和持续力，昨天中阳上涨，但是今天早盘并没有延续中阳进攻的势头，而是又回到纠结拉锯的走势，这正是大盘修复之路的曲折所在，只能持之以恒地耐心应对。























