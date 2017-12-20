昨天大盘以微幅放量的中阳终止了日K线三连阴，也让5月11日3016点底部以来的最大连阴数纪录保持在三连阴，中阳的上涨一举完成了老万在上周五收盘博文《红周五落空暴露重磅信号》中研判的两个反击目标位——“今天指数杀跌至3259点后的反抽动作表明3260点短线支撑具有一定的有效性，这也是下周大盘启动反击的关键阵地，反击的目标位则是锁定在3285点和3295点。”，3285点和3295点目标位的完成拉开了3300点和半年线的收复战序幕，而且收复3300点和半年线是必然之势，这是积极的一面。









既然有积极的一面，就必然潜藏着消极的一面，那么，当前行情下消极的一面又是什么呢？那就是昨天的中阳只是小幅放量形成，12月18日成交量1497亿，昨天12月19日成交量1508亿，仅仅多了11亿，连1%的增加幅度都没有达到，堪称抠门至极，因此，老万谓之为微幅放量，再那么，本周一和周二如此地量级别的成交量背后隐含了怎样的含义？









老万认为，本周以来连续的地量具有三层深意：其一，地量成交量表明目前大盘切切实实处于波段的低位，地量地价，量价匹配，如胶似漆；其二，地量量能将左右大盘修复进攻的强度和持续力，也就是说，即便大盘再度收复3300点和半年线，但是守住阵地的难度犹在，继续进攻的压力同样在，牙尖嘴利的空头依然时刻盯着有机会就再反咬多头一口，除非做多量能持续放大至2000亿级别以上，否则，大盘修复之路的曲折将超出大部分人的想象；其三，微幅放量说明观望的场外资金并没有多少因为按耐不住内心的难耐寂寞而冲进来参战的，主要还是场内资金在展开回合式的拼杀，场外该剥花生看戏的还是继续在剥着花生看着戏。









老万研判本周连续的地量成交量的深意并不是看空或看淡后市的大盘行情，恰恰相反，老万坚定不移地看好大盘所处的修复行情，而且也看好大盘复兴2015年般的牛市辉煌，但是饭是一口一口吃的，路是一步一步走的，在经历了连续的折腾之后，老万必须更直接地提醒朋友们大盘的修复和复兴之路的曲折和艰辛，需要客观地看待和对待，需要足够的耐心去经历纠结震荡的过程，路漫漫其修远兮，大盘将上下而震荡。



























