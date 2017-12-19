上周五收盘博文《红周五落空暴露重磅信号》中老万研判了本周大盘将反击的两个目标位3285点和3295点——“大盘没有红周五打脸了老万的研判，但又应验了老万的判断，应验的是3260点的低吸支撑性质，今天指数杀跌至3259点后的反抽动作表明3260点短线支撑具有一定的有效性，这也是下周大盘启动反击的关键阵地，反击的目标位则是锁定在3285点和3295点。”，本周一大盘惯性下挫至3254.18点新高后止跌，今天周二大盘启动双底的进攻，并完成了老万所研判的3285点和3295点两个目标位。









对于今天大盘的进攻，老万在昨天收盘博文《大盘新低将触发自救护盘》中明确提出新低触发了自救护盘情绪——“从技术走势上看，今天大盘的新低3254.18点，大有与12月6日低点3254.61点构建成双底的可能，12月6日3254.61点低点是在半年线和年线之间形成，而且很接近年线，今天3254.18点同样如此，盘中在3254.18点低点的反抽动作显示了主力护盘的意图，毕竟在新低而且更为接近年线的情况下，必然会触发市场的自救护盘情绪，近日很多连续下跌的个股突然在低位大涨或涨停的现象就反映了市场的自救，个股尚且如此，大盘更会如此。”，近日跌宕起伏的保险板块在今天充当了低位反击的先锋，带领大盘完成老万所研判的目标位，并且吹响了3300点收复战的进攻号角，今天的低位反击在终止连阴的同时，也是收复3350点阻力位之前的关键一战。















