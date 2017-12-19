今天深市迎来了一位世界著名的女士——蒙娜丽莎，N蒙娜也是今天两市唯一的一只新股，众所周知《蒙拉丽莎的微笑》是欧洲文艺复兴士气著名画家达芬奇的一副旷世瞩目的名画作品，老万之所以提及蒙娜丽莎并非是点评该只个股，而是联想起《蒙娜丽莎的微笑》和文艺复兴。”文艺复兴”源自于在14-17世纪的意大利，最先在意大利各城市兴起，之后发展至西欧各国，并于16世纪达到顶峰，“文艺复兴”的历史意义在于揭开了近代欧洲历史的序幕，被普遍誉为中古时代和近代的分界。









A股市场最近的一次牛市是在2015年，说远不远，说近不仅，截止今天，距2015年5178点高位跌落的时间已时隔有2年半，当下的市场既是2015年牛市爆破之后的修复期，又处于关键的时间窗口，继而要展开的是复兴期，当下市场的硬伤是投资者做多信心的缺乏，这是遭遇了2015年牛市爆破的伤痛所致，也是A股市场急需复兴的一点，投资者信心的修复和复兴才能使A股市场具备修复与复兴的助力。









今天早盘盘前博文《今天大盘将确认双底是否成立》中老万提出观点——“多空之间处于均势，最终使得大盘收得日K线十字星形态，确切地说是假阴十字星形态，体现了短线市场的态度分歧及涨跌分化，也是目前大盘所处低位弱势的体现，预示着在缺乏强有力的利好动力提振之前，大盘的疲软震荡走势还将持续。虽然大盘的疲软走势一时半会还难以改变，但是积极的是杀跌动能也不足，酿酒、煤炭等板块已转变疲软下挫的模式，并进入震荡攀升的格局，这将起到关键的护盘作用，即便是无法促使大盘摆脱弱势震荡，却能阻挡大盘进一步大幅下挫，也就是这些防御型权重板块将真正发挥到防御的作用，进而对冲做空动能的风险，而且大盘指数已经相当接近MA250年线位置，也将迫使市场启动自救护盘动作。”，昨天大盘形成的假阴十字星预示着短线大盘的弱势仍无法很快结束，但是接近MA250年线的下探动作必然会迫使市场启动自救护盘动作，今天早盘大盘的走势应验了老万的研判，指数在3266点低点启动了震荡上行的拉升，重回了之前的支撑位3280点之上，并且完成了老万研判的第一个目标3285点，即将完成第二个目标3295点。









今天早盘引领大盘进攻的是昨天涨跌分化的保险板块，银行板块同样集体进攻，可见，权重蓝筹虽然处于休整状态，但是到了关键时刻还是会以护盘大局为重，这不单是保住3254点的底部和年线的支撑，更是稳住逐渐下滑的市场做多信心，因为只有做多信心修复和复兴，才能更好的修复和复兴大盘，显然，主力也深知此点。脸上有微笑，就有希望，也希望今天蒙娜丽莎的微笑能给A股市场带来新希望。



















