农历年节长假将近，充斥除旧布新年味的本週，将由2大星象主题定调。一是2月10日的幸福之星金星转进双鱼座（幻象、希望与和平）；另一是落在2月10～13日之间的年度一级警讯—岁星木星先后与太阳及水星形成的2大角衝。从星象角度解读，意味著这是一段容易陷入集体歇斯底里的幻象期。现实有角度盲点，眼见有时不一定为准。

财经方面，财星金星转进双鱼座、星象负面讯号密集、且位于1月底「狮子座超级月蚀」与2月中「水瓶座日蚀」2波震盪之间的本週期，星象显示国际市场投资情绪将呈现大幅钟摆效应。

对于美国联准会即将3月升息的期待会提早反映，双鱼座调性的集体浪漫或歇斯底里，恐将造就全球股市过热的资产，出现泡沫危机或过度反应的剧烈下修。未来1周全球财经走势宜提防热钱转移、大幅修正。

就个别星座而言，农曆长假将近的本周期，大环境集体情绪将在期待与焦虑间纠结。荣登金榜第一的最旺星由甫迎来金星进驻本命宫的双鱼座夺得宝座，事业学业即将迈入进阶里程，人生财富与专业能力都在满意水准；好运紧追在后的则是「本月之星」—水瓶座，兴趣与工作结合，理想与现实兼顾，表现颇为自豪；好运第三的是，伙伴贵人多的金牛座，引外部资源为己用，是智慧型魅力家。狮子座、射手座得注意成功者的陷阱。

星座幸运榜

1、双鱼座：福在眼前、一路顺风、良缘美眷（喜庆最多）



2、水瓶座：金玉满堂、抛砖引玉、迎刃而解（收穫最多）

3、金牛座：穿梭自如、投桃报李、惺惺相惜（人气最佳）

4、牡羊座：稳如泰山、举重若轻、志在必得（定力最强）

牡羊座



严格自律，与时俱进

进取心不稍停歇的这段日子，事业大计如火如荼进行，规划中的深造进修、出国旅游或进军国际等计画轮廓越来越清晰，丝毫不受年节将近影响。只是短期干扰不少，临时出差、送往迎来、欢聚叙旧或其他社交应酬节目忙碌，占去不少时间，幸能保持高度机动弹性与坐怀不乱的极大定性。财吉。爱情是无障碍空间。

金牛座



呼朋引伴，近悦远来



守护星转入人际宫的这段日子，年底人气正旺，社交魅力推升「网红潜力」，可在合作业务或粉丝经济扮演行销高手角色。四海一家、结交无数，尤能快速在组织中找到臭气相投的麻吉组加盟团队，一起顺利兑现预定目标。事业越做越顺，年前达阶段高点，将预告一段和谐互助、双赢共荣的愉快人生。原本困难重重的某认证、签约、交涉或争讼，可望峰迴路转、喜剧作收。即使是遇到竞争角力，也侥倖站在胜算较高的一方。化敌为友。财运惊喜翻转。爱情是高热量饮品。

双子座



分庭抗礼，各执一方

判断与决策容易出现盲点的这段期间，封关前若干工作有关双边协商等著做最后拍板，只是双方立场差距不小，形成共识有待密集会商、彼此妥协，假期前出现更多变数、让讨论陷于胶著的机率大增。排除障碍、去异存同之道还是得回归原点，正视现实。王牌必杀技不宜过早亮出。提防意外破费。爱情是亲密的反对党。

巨蟹座



即时当欢，刹那永恒

心情既缤纷又踏实的这段期间，岁末清仓仍有不少时效性的工作待完成，家中琐事杂务也须亲自料理。虽然公私两忙，但拥有幸福动力做后盾，加上对长假的期待，精神振奋、时间运用得很精准，且每分每秒都很饱满，将以极高效率同时达成工作与情感的美丽平衡。年前採购消费霸气，手气佳。爱情是心中的小太阳。

狮子座



过犹不及，锦衣夜行



守护星与岁星呈拉锯态势的这段日子，锋芒毕露、自信满满，有树大招风、毁誉参半的疑虑。岁末年前有建立战功或解救危机、接受众人欢呼推崇的机缘，风光虚荣之际，切莫迷失自我。谦受益，满招损。低调谦和、工作就事论事，反而迎来惊喜反馈。周遭人事物岁末大整顿。名列年节採购大户。爱情是围炉的暖火。

处女座



守成维艰，平安是福

危机感微增的这段日子，岁末恐尚有若干工作上的压力测试得通过，甚至一度出现腹背受敌的窘况，挑战危机处理、转危为安的智慧。事业外弛内张，得克服种种外力干扰，维持动态平衡。在资源有限的条件下，追求次佳选择的满意度极大化。物质与心理安全感是一大课题。年节採买所费不赀。爱情是长效保温。

天秤座



速战速决，倦鸟归巢

礼尚往来社交频繁的这段日子，岁末封关前忙于处理各式人情杂务、送礼酬酢、接洽商谈或拜会参访等事，眼花撩乱、应接不暇，得同步火速搞定，才能在长假前心无牵挂充分放鬆。工作节奏飞快，但求过关，不求尽善尽美。事业年度验收得到应有评价，有强烈归属感动机。年节开销银弹充裕。爱情是炫目极光。

天蝎座



去芜存菁，美玉出匣



重拾生活主导权的这段期间，摆脱顾忌、框架或礼俗束缚，做回自己，因此在财富、事业乃至生活抉择上拥有很大自主空间。若干重要决策，也将在减省不必要旁枝开销、精简时间下，将资源移做更有效运用。年前事业将有一波突破机缘，新通路、新提案初探回应正面。大手笔採购贺节消费增。爱情是道丰盛料理。

射手座



来者不拒，顾此失彼

乐观揽下过多任务的这段日子，绝大多数时间得独立作业，有低估任务难度或资源透支的迹象，注意设定界线、量力而为。年度封关前将有若干来年工作目标、合作计画得提前协商敲定，以免夜长梦多、徒生变数。事业突破现状动力日增，利创业转业、走独立路线。资源充裕，易有财富虚胖感。爱情是安心归航。

摩羯座



休养生息，枕戈待旦

完结重于起始的这段日子，年前众多事务纷乱繁杂，结案收尾、解决问题、减轻包袱、裁汰无用为首要之务，加上行动与判断力犀利度渐不如前，正好藉此收敛身心、沉淀思绪，以待年后下一回合再起。辛苦了一整年，何妨暂时放下生活重量，理直气壮追求快乐？注意长辈健康。小有惊喜之财。爱情是失落的地平线。

水瓶座



得道多助，探囊取物

财星迈入财富宫的这段日子，农曆年前将再创一波财务高峰，是成果验收与物质回馈的收成期。儘管身边益友、损友夹杂，无损向来对人性的一贯信心，所幸真诚压过势利，贵人还是多过小人。人脉资源助攻，事业喜获佳音，业绩优异、关键障碍排除都值得大大庆贺。封关前将以财务大进作收。爱情是一种代糖。

双鱼座



豪情万丈，前程似锦



本命宫喜迎幸福星进驻加持的这段期间，俨然成为趋吉避凶的「超强幸运磁场」，无往不利、无事不成。持续上週以来的好运势，年关前拼业绩有成，战斗力一路狂烧到假期前最后一刻，写下精彩纪录后，工作随之告一段落，欢喜过节。学业事业表现看好度颇高，年后高就、入选、深造或入榜等生涯跃进或其他生涯机会上门机率大增。获颁专业最有贡献奖或最有价值奖讲座当之无愧。友谊与梦想同步丰富物质与精神层面。论功行赏，有优渥的实质回馈。爱情是幸福的光源。

新朋友如有兴趣，可关注玛法达微信：添加朋友-->查找微信公众帐号-->搜索［台湾星座家玛法达］