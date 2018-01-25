大学学测上场、「水瓶月」甫揭开序幕，战星火星正巧在1月26日转进以智慧宫（类似东方的文昌）著称的射手座，今年的第一个月蚀「狮子座月蚀」还将在1月31日接踵而来。

在水瓶月的瞬息多变、社会意识、青春活力、科技创新等星座氛围烘托下，这段期间的火星转射手座（智慧），巧合地与学测日期同步开始。意味著科技与智慧的交集、融合与革命的加速演进趋势。月底紧接即将上场的超级月圆「狮子座月全蚀」前后，则是另一波值得密切关注的磁场非常时刻。

财经方面，财星金星仍停在以调性刁钻非典型、专抛变化球著名的水瓶座，动能之星火星则是转进调性乐观成长、与出口贸易相关较大的射手座，且无负面星象讯号。正逢2017第四季财报密集出炉之际，无疑是预告此波财报亮眼可期。财星的水瓶座效应反映若干产业的爆炸性成长与社会分配问题。未来一週全球股市在无重大星象利空衝击下，强者续强，与相关能源、物料、金融、科技与贵金属仍是热门议题。

个别星座排名，新一轮幸运宠儿转由双子座领衔，在实力相当的激烈对阵缠斗中，可望与幸运之神站在同一边，取得上风；运势第二是处女座，一样在享有幸运外部助益下，通过人生重要挑战洗礼，交出优质成绩；天秤座第三，凭藉知识力发达得意、畅行无阻。年度之星天蝎、射手座，以结果论，运势也很精彩。

星座幸运榜

1、双子座：吉星拱照、所向无敌、名列前茅（运势最狂）

2、处女座：崭露头角、不负众望、独占鳌头（幸运最多）

3、天秤座：平步青云、志业有成、履险如夷（事业最猛）

4、牡羊座：弯路超车、鹏程万里、游刃有馀（满足最多）

牡羊座



灵活应变，荣登金榜

守护星进驻功名宫的这段日子，适逢考运最顺月分，将以即兴发挥、涉猎广度与反应速度等优势衝高排名。除了无失常表现，该有实力也尽数发挥，应无遗憾。事业经营无论就短打小型计画或长效型浩大工程，都做得有声有色，年来的辛劳就要含笑收割。利远高升。奖金红包在望，忌挥霍浪费。爱情是潇洒来去。

金牛座



不落俗套，脱颖而出



事业运持续高居个人年度之最的这段日子，成就回馈、专业评价都在水准之上，价值感显现在独树一格的特殊卖点。有意问鼎高位、专业遴选、考场发达者，尤将有福至心灵的好运，在平凡处增添画龙点睛的灵感，胜率大增。事业有坐二望一、向上挺进，生涯选项变多。财神来访，好礼不绝。爱情是颗高效维他命。

双子座



强势反攻，先驰得点

情势出现惊喜逆转的这段期间，守护星频频与包括岁星在内的众吉星形成幸运连结，因此每每能逢凶化吉、趋吉避凶，以极为戏剧性的转折突破重围，赢得领先。近期事业动力狂飙，善用此锐气，在关键赛事超越众多对手、跻身赢家之列，应属预料中事。利自立门户、转换跑道。有意外大礼。爱情是种幸福实境扩充。

巨蟹座



他山之石，可以攻错

借镜反思、修正补强意味浓厚的这段日子，是生涯分水岭，恐有重大事件带来的短暂震撼需省思与微调人生策略。事业正值转折酝酿，过来人经验极有参考价值，宜藉排除法减轻负担、避开禁忌、减少犯错，完美防御不失为最佳攻击。自信魄力有待加强，注意睡眠影响工作品质。财运满意度高。爱情是相思无限。

狮子座



异军突起，天从人愿



「狮子座月全蚀」上场的这段日子，将有若干始料未及的惊喜或惊讶事件震撼登场。事业大计顺势朝理想志愿迈进一大步，若干指标性工程也堪称不负众望、顺利达阵。致胜之道在于不拘泥成规、虚实并进，藉著颠覆既有模式，使对手无法掌握动向。利投身公共事务、公益活动。收穫良多。爱情是幸福有机体。

处女座



鸿运当头，捷报频传

幸运美事一桩接著一桩的这段日子，「学霸系数」狂飙，事业镀金加冕、赢一场漂亮胜仗等事颇令人津津乐道。很适合职场竞技考核、争取热缺或赢得殊荣，不少人可有光耀门楣、鱼跃龙门之喜。事业精心布局，祕密武器出马，海外人脉或国际资源派上用场，关键时刻卯足全力、倾囊而出，事业竞赛可望力克群雄，坐稳优势地位，表现较预期优越太多。钱运走扬，正、偏财都有斩获。身价高升，高薪跳槽机会不少，投资报酬率高、奖金红利补助福利多。爱情是圆满彼此。

天秤座



百尺竿头，更上层楼

事业看好度蒸蒸日上的这段期间，将藉著目标与纪律实现功成名就、金榜题名的美梦。绵密的准备、周延的规划与勤以知识为专业加值，强化了扎实的专业厚度，也让竞争力与时俱进，更造就了近期某场激烈赛事的波段事业高潮。升学考试、留学深造、认证考核、应徵面试、文化交流等事顺利达成高标过关、大展鸿图可期。工作如鱼得水，现有岗位已获重用，外界风评甚佳，有意高薪礼聘挖角、求才借将者所在多有。财运多管齐下，正偏财给力挹注。爱情拥有最适空间。

天蝎座



先苦后甘，逆势翻转



吉星高照的这段日子，「黑马指数」狂增，将在曾踢到铁板之处荣耀掘起，过程中还顺势挤下原来众人极度看好的热门常胜军。事业激战热烈、情势複杂，短兵交接之际，靠著过人的抗压与意志撑过磨练，潜力大肆激发，最终落点总是比预期优秀许多。考运、游学、深造运看好。红包大礼可期。爱情是眷恋的咖啡因。

射手座



奋起直追，后发先至

本命宫喜迎战星加持、守护星又与事业星呈幸运角度的这段日子，事业外部效益助攻、客观环境出现若干激励因素，儘管与工作品质没有直接关联，但的确对提振斗志、拉抬竞争力有帮助。事业胜出模式在于得分平均、加总出色，虽无特别亮点，也没失手之处，较对手略胜一筹。红包奖金看俏。爱情是拥有一座森林。

摩羯座



循序而进，一如预期

「成就系数」符合期望值的这段期间，时间与目标管理精准，工作按表操课、四平八稳，一切都在既定轨道进行，没有意外，也没有惊喜。某重大事业考验成绩反映平常实力，保守策略大大降低犯错失误可能，可惜却也没能释出最大潜力，及格过关不难。有平行转职机会。财旺，投资本小利多。爱情是少糖的甜甜圈。

水瓶座



破釜沉舟，全力以赴

藉亮点策略垫高胜算的这段期间，集中火力在拿手项目形成绝对优势，可望以特殊专攻高人一等取胜。重押筹码、单点突破造成的光环效应有助拉抬整体机会，但相对风险也大。事业临时状况、差旅奔波或紧急支援等任务骤增，有赖当机立断、火速因应。合作关系有变动。财星眷顾，投资获利。爱情是口是心非。

双鱼座



无过不及，适如其分



表现中规中矩的这段日子，掌握关键核心、守稳基本盘是事业策略主轴。虽然主打安全牌不盲目冒险，却也不画地自限、乏善可陈。只是实力并未完全发挥，企图心也还有成长空间，行动不宜过度保守。工作稳定度强，近期开始有静极思变、转换跑道的衝动。财运佳，理财投资结馀、消费升级。爱情是幸福同心圆。

新朋友如有兴趣，可关注玛法达微信：添加朋友-->查找微信公众帐号-->搜索［台湾星座家玛法达］