时序进入大寒。「摩羯月」退场，随著金星、太阳相继进入「水瓶座」，正告「水瓶月」的开始。瓶座调性的挑战威权、年轻叛逆、社会意识、集体主义与非制式思维，将成大环境集体情绪的新势力。水瓶月出现频率较高的「非常态事件」与大型人事、财经震盪，也将在预期中。

本周并无重大星象事件，值得一提的只有：1月17日的金星入驻水瓶座与「摩羯新月」(农历初一);以及 1月19日的太阳入驻水瓶座与二级星象吉讯—「水星╱海王星六合」。众吉星分落在摩羯与水瓶座，也是这2星较为占据众人目光的时刻。

财经方面，财星金星在1月17日进驻与波动、意外相关系数高著名的水瓶座，加上火星在天蝎座(地缘政治危机)的停留将近尾声，未来1週全球股市仍多震盪与意外起落，贵金属有表现空间，投资人不妨留意。

个别星座排名再度出现大换血，出炉新霸主当推水瓶座;运势居次是双子;金牛座第三。模范生摩羯座，事业与财富各有突破，运势也很精彩。

星座幸运榜

1、水瓶座：双喜临门、破冰窜升、一马当先（运势最夯）

2、双子座：化险为夷、名利双收、好梦成真（好运最多）

3、金牛座：大展长才、炙手可热、功名在望（事业最旺）

4、摩羯座：左右逢源、供不应求、水涨船高（斩获最多）

牡羊座



集思广益，总结大成

梦想与现实距离越来越近的这段日子，理论与实践并重、鱼与熊掌得兼。更重要的是，拥有团队意识，善用集团或群聚优势吸纳更多资源与经验值，壮大竞争力。事业顺势衝上指标性高点，续航力近月。突破点在于拥抱主流之际，懂得把握独特与创新的最佳比例。傲视群伦，应无憾矣。财运平平。爱情是无关风月。

金牛座



观照全局，成竹在胸



守护星与太阳相继进驻事业宫的这段期间，是上半年度工作与学业相对成长动力最强的黄金期。事业高就、专业镀金、攻读学位或考场顺手等美事得来较预期轻鬆，未来发展潜力乐观。驿马星动，适合各种形式的旅行游学与文化充电，增厚事业筹码。远方佳音传来。财务进多出少，无侥倖之财。爱情是异类相吸。

双子座



跃马奔腾，来势汹汹

事业宫涌入数吉星加持的这段期间，延续上週来的幸运气势，将以成功逆袭、终点扳回之姿，在某场关键一役写下传奇一页。兵不厌诈、神龙见首不见尾。事业先期採模糊策略、欺敌战术与低调隐密，是令对手难以掌握攻击点的关键。之后将挟胜利者气势逐步拉高攻击力道，一路过关斩将、强势掘起。事业鸿运当头，是有利追求名利掌声、学历文凭、高中金榜等事的年度最佳月分。某弊端丑闻或争议事端顺利落幕。财运出现幸运红利，正偏财皆有得分。爱情是一种信任的飞翔。

巨蟹座



各显神通，物竞天择

事业面临转型压力的这段日子，因时制宜、兴利除弊、换位思考至关重要，虽然硬仗地雷不少，但反而激发顽强潜力，最终落点较预期为佳。不少合作关系都相继面临定案、续约或结束的决策点，交涉协商谈判中，信赖与妥协是2大课题。事业抗压转强，坚持是胜出的最大理由。正偏财同步齐旺。爱情是座占领的城堡。

狮子座



权衡得失，借力使力



伙伴关系至关重大的这段期间，决裂代价太大，妥协与折衷是重要功课。得在策略合作与耐受底线间维持必要平衡。事业运作形成的「共同生命体」势态利大于弊，彼此相互需要，只是稜角磨合、默契增强有待智慧解决。法律争议、组织矛盾或误会争执有解。有跳槽平转机会。预算结馀，偏财佳。爱情是幸福永昼期。

处女座



举重若轻，安渡险关

惊天动地之后渐归平静的这段期间，无风无浪、平安就是福。在生活找回秩序前，得概括承受所有功过是非，评价两极、一肩承担。事业一度惊险，靠冷静理智面对，能在乱局中理出头绪、沉著以对，倒也不失有条有理。对目标、承诺负责，是一种习惯。能有效提高安打率，平稳过关。偏财旺。爱情是朝朝暮暮。

天秤座



开低走扬，如释重负

上场时刻进入倒数阶段的这段期间，累积能量与悉心准备已臻成熟，万事俱备，只待东风。是一段事业与人生的聚焦力都很强的强势表现期。英雄主义使然，可望在端出绝佳作品、拯救某场危机、解决某难缠僵局或摆平某恶劣奥客后声名大噪，赢得讚声不绝。亲情爱情温暖。投资获利乐观可期。爱情是一种心情闪亮。

天蝎座



插柳成荫，专精致富



生涯辅助线渐成主力线的这段日子，市场风向转变带来多种潜力开发可能。主副业相辅相成、切换自如，渐有融为一体、模糊界线迹象。事业新路线抓住市场脉动，顺利坐稳一席之地，策略转趋保守，以确保领先优势、防止挑战者追近为上。可藉「20╱80法则」过滤低效选项，专注金鸡母项目发财。爱情是疗癒系补给。

射手座



名实相符，千手观音

纲举目张、乱中有序的这段日子，一方面延续上週以来的事业丰收，将再创一波财富亮点，另一方面也是个人触角延伸，各色机会与各式阶段任务蜂拥而至的事业战国期。成果验收、享受超额回馈，市场肯定带来开拓新连结、新市场或新合作机会。利差旅应试、出版行销或演讲考察。投资获利。爱情是首幸福迴旋曲。

摩羯座



志大才高，事无不成

「摩羯新月」再创声势高峰的这段期间，正式迈入年度财富力最强月分之际，将在天时地利等机缘俱足情况下，为自己而战，也将顺势在人生或情感再写一页精彩。向来不缺奋斗动力与成功故事的生命经验，这次转而追求「有价值的人生」。事业策略、实力与行动相符相成。发财指数狂飙。爱情是种幸福原味，无添加。

水瓶座



赢家出列，当之无愧

本命宫喜迎财星与太阳连袂进驻、大受鼓舞的这段日子，一甩上週阴霾，乱局明朗化后情势转闷为喜，是一段重新抢回主控权、再度取得上风的出运期。落底回升、洗刷冤屈、叩关有成、扬眉吐气或勇冠三军之类的事业喜讯捷报不绝于途，去年底以来埋下的伏笔、播下的种子，如今开始陆续收到正面迴响。事业突破现状、竞赛胜出或权力位阶上升等致胜领先的赢面大增。看好度延烧至2月底。有祕密势力与金援强力挹注。财星高照，资金到位充裕。爱情是柔柔照在脸上的苹果光。

双鱼座



诸事顺遂，如鱼得水



「心愿得偿指数」涨停的这段日子，是年度祈愿另一强大契机点。不妨藉此为期近月、机会之窗洞开的良辰吉时，振奋思绪与整理目标，确立实现梦想的具体规划。原本得耗费极大成本与心力去实现的高门槛志愿，事业进击突破成效斐然、有如天助，处处遇得贵人，理想落点不少。下旬起财运优。爱情是静静向幸福靠近。

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